محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لشاب من ذوى الهمم

استقبل اليوم الإثنين اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه أحد الحالات الإنسانية من ذوي الهمم بمركز شبين الكوم.



استمع محافظ المنوفية لوالدة المواطن والذى يعاني إعاقة ذهنية ولا يستطيع الحركة والكلام ويحتاج الى مصاريف علاج وليس لديهم مصدر دخل ، وعلى الفور استجاب المحافظ لطلبها وقرر صرف إعانة مالية عاجلة له لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم كما أمر بتوفير كرسي كهربائي للحالة.



وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم بالتواصل المباشر والمستمر مع كل المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية لرفع العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.