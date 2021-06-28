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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تزييف العملات بكفر الشيخ

المتهمون
المتهمون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم تزييف وتزوير العملات النقدية .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ من ضبط (بائع خردة متجول ، له معلومات جنائية ، مقيم ببندر المحمودية بالبحيرة) وبحوزته (مبلغ مالى لعملات مالية " مُقلدة" ) داخل جوال بلاستيكى بمركبة التروسيكل الخاص به.

وبمواجهته أقر بعثوره على المبلغ المالى المضبوط بداخل كيس أسود اللون بالطريق العام بمدخل مدينة مطوبس بكفر الشيخ حال قيامه بفرز المخلفات بالقمامة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء تقليد تلك العملات 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – كمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) .

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال طباعة وتقليد العملات الورقية ، كما أضاف أحد المتهمين بعمله فى تجارة العملة وبفحص إحدى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحوزتهم عُثر على صور لعملات ورقية بذات "رقم المسلسل " الموجود على العملات المقلدة التى سبق ضبطها ، كما أضافوا بتخلصهم من العملات المضبوطة بحوزتهم لسوء تقليدها وسهولة إكتشاف تزويرها وقيامهم بإلقائها بالقمامة بمدخل مدينة مطوبس  ،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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وزارة الداخلية مديرية أمن كفرالشيخ تقليد العملات الورقية

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