سقوط عصابة تزييف العملات بكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم تزييف وتزوير العملات النقدية .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ من ضبط (بائع خردة متجول ، له معلومات جنائية ، مقيم ببندر المحمودية بالبحيرة) وبحوزته (مبلغ مالى لعملات مالية " مُقلدة" ) داخل جوال بلاستيكى بمركبة التروسيكل الخاص به.

وبمواجهته أقر بعثوره على المبلغ المالى المضبوط بداخل كيس أسود اللون بالطريق العام بمدخل مدينة مطوبس بكفر الشيخ حال قيامه بفرز المخلفات بالقمامة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء تقليد تلك العملات 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – كمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) .

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال طباعة وتقليد العملات الورقية ، كما أضاف أحد المتهمين بعمله فى تجارة العملة وبفحص إحدى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحوزتهم عُثر على صور لعملات ورقية بذات "رقم المسلسل " الموجود على العملات المقلدة التى سبق ضبطها ، كما أضافوا بتخلصهم من العملات المضبوطة بحوزتهم لسوء تقليدها وسهولة إكتشاف تزويرها وقيامهم بإلقائها بالقمامة بمدخل مدينة مطوبس ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .