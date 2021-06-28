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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فودة يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي عام وفني

فودة يعتمد تنسيق
فودة يعتمد تنسيق الثانوية العامة والفني

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2021 / 2022 ،خلال استقباله محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، صباح اليوم الاثنين.

وتم الموافقة علي الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني، كالتالي الصف الأول الثانوى العام 225 درجة لمدن طور سيناء، ورأس سدر،وأبوزنيمة، وسانت كاترين، ودهب، و 220 درجة لمدن أبورديس، شرم الشيخ، نويبع .

وأوضح محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء  أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من مدارس الإدارة التعليمية والوديان التابعة لها، مضيفاً أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين في المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة لغات بمدارسهم الثانوية شرط نجاحهم في امتحان المستوي الرفيع.

كما جاء الحد الأدني للقبول بالثانوي الصناعي 210 درجات لطلاب مدارس طور سيناء، ورأس سدر، وأبو رديس والوديان التابعة لهم فقط،، و 190 درجة لطلاب مدارس ابوزنيمة، ودهب ونويبع والوديان التابعة لهم فقط، والصف الاول التجارى 175 درجة بمدارس طور سيناء، ورأس سدر، وسانت كاترين والوديان التابعة لهامفقط، و 140 درجة لمدارس أبو رديس وشرم الشيخ والوديان التابعة لهما فقط، وجاء الحد الأدنى للصف الاول الزراعي 160 درجة لطلاب مدارس طور سيناء والوديان التابعة لها فقط، و 140 درجة لطلاب مدينة رأس سدر وسانت كاترين ونويبع والوديان التابعة لهم فقط.


وجاء الحد الأدنى للثانوي الفندقي 140 درجة لطلاب مدارس طور سيناء ودهب والوديان التابعة لهما فقط.

أما بالنسبة للحد الأدنى للصف الأول للتعليم المزدوج 180 درجة لكل أبناء محافظة جنوب سيناء.

أشار عقل  انه بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية للعام المالي 2020/ 2021 الدور الأول كانت اعداد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية الحكومية هي 2825 طالبا  طالبة،وأعداد الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول هي 2285 طالبا. 
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فودة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الثانوي العام الفني خالد فودة محافظ جنوب سيناء محمد حامد عقل شرم الشيخ

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