محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل في مشروعات البنية التحتية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك خطة مستقبلية لتطوير وتجميل منطقة غرب سهيل لتحويلها إلى مركز سياحى بيئى واستشفائى وأيضاً لسياحة السفارى لاستثمار الجهود الذاتية التى بذلها أهالى القرية في حسن الحفاوة والضيافة لتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية .

وعقب تواصل اللواء أشرف عطية مع المواطنين وتلقى شكاوى من قلة الخدمات بالمنطقة أعطى توجيهاته لرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إدراج منطقة غرب سهيل في خطة مشروعات الهيئة لإدخال خدمة الصرف الصحى للمنطقة بالكامل وخاصة أنها تقع ضمن الحيز العمرانى لمدينة أسوان .

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وكلف مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة شبكة المياه داخل المنطقة والعمل على إحلال وتجديد المتهالك منها بعد شكوى المواطنين من تقادم الخطوط مع الحاجة إلى تركيب محابس جديدة ، بالإضافة إلى الأسراع بتشغيل مرشح المياه الجديد لزيادة تدفقات المياه وخاصة في فصل الصيف ، كما وجه أشرف عطية مسئولي الوحدة المحلية والطرق إلى وضع مخطط وتصور عام للإرتقاء بمستوى البنية التحتية وخاصة الطرق مع دعم الإنارة والتطوير والتجميل بغرب سهيل .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولي مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور أحمد صالح بالقيام بحملات مكثفة بإستخدام الطرق العلمية والعملية لحل مثل هذه المشكلات التى تؤرق المواطن الأسوانى حيث يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وخاصة بعد شكاوى المواطنين المتكررة من إنتشارها و تعدد حالات العقر بالمناطق والأحياء السكنية والقري .

وأشار اللواء أشرف عطية إلي أنه تم تنفيذ حملة لتطعيم وتعقيم كلاب الشوارع بإعتبار ذلك أول خطوة للقضاء على مشكلة إنتشار الكلاب الضالة والقضاء على مرض السعار حيث تعتبر أسوان من أولى محافظات الجمهورية التى طبقت النهج العلمى فى حل تلك المشكلة بما لايتعارض مع الرفق بالحيوانات الأليفة .

فيما أوضح الدكتور أحمد صالح بأن الحملة تم تنفيذها بالمشاركة مع المجتمع المدنى وعنهم مجموعة إنقاذ وإطعام حيوان برىء فى أسوان والتى أطلقت المبادرة لإتباع الطرق العلمية لحل المشكلة بما لا يتسبب في أي ضرر للإنسان، مع عدم المساس بالتوازن البيئى أو الإخلال به لأن وجود الكلاب يقضى على الزواحف والذئاب وغيرها .