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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تذوق فنجان المشاهير والأثرياء .. رحلة القهوة بالذهب من كازاخستان لـ دبي وهذا سعره

صدى البلد

يهتم الكثير من المطاعم والمقاهي بتقديم أفضل الخدمات لديها إلى الزبائن، وضعت بعض الفنادق أمام أنظارها مبدأ رفاهية عملائها لأقصى درجة ممكنة، ومن هذا المنطلق تذوق عدد من الفنادق والمطاعم عملائها طعم الذهب من خلال فنجان القهوة بالذهب عيار 24.

بداية مشروبات القهوة بالذهب

عام 2015 كانت  كازاخستان من أولى الدول التي ظهر بها مطاعم وفنادق تقدم اللاتية والكابتشينو والقهوة بالذهب الصالح للتناول.

هذه البداية تحديدًا من فندق "ريتزكارلتون" وهو واحد من أشهر الفنادق ولديه أكثر من فرع بعدد من الدول.

وكانت تكلفة فنجان القهوة بالذهب تصل إلى 3000 تنج كازاخستاني.

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عيار 24.. رياض محرز والشيف نصرت وقهوة بالذهب

القهوة بالذهب تصل إلى دبي

منذ عامين أو ثلاثة تقريبًا قرر فندق "برج العرب" في دبي والمشهور بالفخامة بدء تقديم القهوة بالذهب إلى عملائها ونزلائها في الفندق.

واهتم الفندق أن يقدم فنجان القهوة بالذهب الخالص قيراط  24 ، على أن يقدم للعملاء في أوقات معينة من اليوم كما ذكر أحد المواقع الشهيرة الخاصة بالفنادق.

حيث تقدم يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 11 مساءاً داخل صالة "صحن الدار" بالفندق.

طريقة تقديم قهوة بالذهب

تقدم القهوة بالذهب في كوب من الكابتشينو، وتبلغ تكلفة الفنجان الواحد 23 دولار.

كيف تصنع القهوة بالذهب؟ 


تصنع هذه القهوة من حبوب بن الأرابيكا، وهي تزرع في أثيوبيا فقط، ويتم خلطها مع اللبن ثم يضاف إليها حبيبات الذهب الخالص عيار 24 قيراط، وأحيانًا تقدم مع شيكولاتة المارشميلو التي أضيفت عليها قطعة من الذهب عيار 24 قيراط.

مشاهير ظهروا بصحبة فنجان القهوة بالذهب

كان من بين المشاهير الذين أعجبوا بفكرة القهوة بالذهب هو الشيف التركي  "نصرت" الشهير بـ عاشق الملح.

وقد ظهر  أكثر من مرة وهو يحتسي القهوة بالذهب ، وفي أول مرة ظهر فيه بعدما تناولها قرر أن يفتتح مقهى لتقديمها، أما  المرة الثانية كانت منذ أيام قليلة مع لاعب كرة القدم بالمنتخب الجزائري رياض محرز.

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مشروبات ومنتجات أخرى بالذهب

كما ان هناك عدد من المشروبات التي تقدم بالذهب أيضًا في دبي،  من بينهم الشاي وعصير التفاح والكب كيك والكريمة المخفوقة.

وكان فندق أرماني دبي في برج خليفة  قدم كوب من الكابتشينو المغطى بالذهب عيار 23،  يصل ثمنه إلى 20 دولار.
 

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