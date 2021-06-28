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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في يوم.. سحب رخص 4419 سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ارشيفية
ارشيفية

سحبت الجهات المعنية ٤٤١٩ رخصة سيارة، خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، حيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة، تستطيع الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية.

 ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الالكترونى:

 - وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

  ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

 - يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

 - يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

 ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

  - يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

 - يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

 - يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.

حملات على الملصق الإلكتروني.. مرور القاهرة يكشف حالة الطرق ويحذر من السرعات

سحب 4785 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الالكترونى سحبت الجهات المعنية ٤٤١٩ رخصة سيارة وزارة الداخلية حملات مرورية

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