تفاصيل جديدة بشأن علاقة وزير الصحة البريطاني السابق ومساعدته

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، تفاصيل جديدة بشأن علاقة وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك، بمساعدته جينا كولادانجيلو، والتي أطاحت به، بعد تسريب لقطات فيديو من مكتبه تُظهره وهو يحتضنها ويُقبلها.

وأثار الفيديو غضبًا وجدلًا واسعًا في بريطانيا، بسبب عدم التزام هانكوك بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع وباء كورونا.

وقالت “تليجراف” البريطانية، إن هانكوك أخذ عشيقته جينا كولادانجيلو، في مؤتمر لوزراء صحة مجموعة السبع قبل ثلاثة أسابيع رغم أنها مديرة غير تنفيذية، مما دفع إلى المطالبة بالنظر وإصلاح القواعد التي تحكم تعيين المديرين غير التنفيذيين للحكومة.

وأكدت مصادر وزارة الصحة أن كولادانجيلو، المديرة غير التنفيذية، حضرت اجتماع مجموعة السبع لوزراء الصحة في جامعة أكسفورد يومي 3 يونيو و 4 يونيو، إذ تضمن الحدث إقامة ليلة واحدة.

ورفضت وزارة الصحة البريطانية، الكشف عما إذا كانت كولادانجيلو بقيت طوال الليل في هذه الفعالية، أو إذا التقت بأي من قادة العالم به.

تسريب الفيديو

واجتمع وزراء الصحة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 3 يونيو، لمناقشة السياسات والإجراءات الصحية العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر بالوزارة إن كولادانجيلو، صديقة هانكوك منذ أن كانا طلابًا في أكسفورد، حضرت في هذا الحدث كمديرة غير تنفيذية.

يذكر أن وزير شؤون إيرلندا الشمالية في حكومة المحافظين، براندون لويس، أكد، في حوار مع قناة "سكاي نيوز"، أن وزارة الصحة ستحقق في تسريب اللقطات من مكتب هانكوك، مشيرًا إلى أن هذه هي القضية التي تحتاج إلى كشف جميع ملابساتها.

وحذر لويس من أن ما يجري في المكاتب الحكومية قد يكون أمرا حساسا ومهما، مضيفا: "نعم، أعرف أن وزارة الصحة ستنظر في هذا الموضوع، كي تحدد على وجه الدقة، كيفية تسرب هذا التسجيل إلى خارج النظام".