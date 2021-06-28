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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ877 سيدة بقرى مغاغة بالمنيا

خدمات تنظيم الأسرة
خدمات تنظيم الأسرة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شملت قرى ( قفادة -شارونه - ديرالجرنوس ) بمركز مغاغة وذلك خلال الفترة من 23 يونيو حتى 24 يونيو، بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 877 سيدة خلال أعمال القافلة.

 

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من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة إنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 475 سيدة منهم 342 جدد و133 مترددة إضافة إلى تقديم مشورة لـ 184 سيدة ومتابعة وسيلة لـ 40 سيدة، مؤكدة انه تم توقيع الكشف على 404 حالة أطفال وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.

 

وزارة الصحة قافلة طبية المبادرة الرئاسية الزيادة السكانية الخدمات الطبية مديرية الصحة الصحة الانجابية رئيس الجمهورية تنظيم الأسرة

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