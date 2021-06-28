شاهد.. معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الاثنين معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة .

حالة الطقس..

صرح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية والمتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه ليس هناك موعد معلوم لـ انكسار الموجة الحارة على البلاد والمستمرة لمدة أسبوع قادم يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة على كافة المحافظات.

وقال محمود شاهين، في تصريحات لـ صدى البلد، إن حالة الطقس والأجواء التي تشهدها البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة هي من سمات فصل الصيف، والمستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، حيث يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصحبه أيضا نسب رطوبة عالية.

الطقس لمدة أسبوع قادم

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال حالة الطقس هذه الفترة هي في معدلاتها الطبيعية، لمثل هذا التوقيت من العام، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة هي السبب في الشعور بحرارة الطقس على محافظات الجمهورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يظل شديد الحرارة نهارا، لمدة أسبوع قادم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس، ليلا، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظواهر مؤثرة في الطقس

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون على فترات متقطعة.

وبحسب الأرصاد الجوية، يسود حالة الطقس، ارتفاع في نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

الحرارة والرطوبة

وحول متوسط معدل درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس هذه الفترة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى و 27 للصغرى، شمال الصعيد 40 للعظمى و 23 للصغرى، جنوب الصعيد 44 للعظمى و 26 للصغرى.

وتكون نسب الرطوبة المؤثرة في حالة الطقس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى و30 للصغرى، شمال الصعيد 30 للعظمى و 25 للصغرى، جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغرى.

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