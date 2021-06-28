عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الاثنين معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة .

حالة الطقس.. 

صرح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية والمتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه ليس هناك موعد معلوم لـ انكسار الموجة الحارة على البلاد والمستمرة لمدة أسبوع قادم يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة على كافة المحافظات.

 

وقال محمود شاهين، في تصريحات لـ صدى البلد، إن حالة الطقس والأجواء التي تشهدها البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة هي من سمات فصل الصيف، والمستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، حيث يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصحبه أيضا نسب رطوبة عالية.

 

الطقس لمدة أسبوع قادم
وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال حالة الطقس هذه الفترة هي في معدلاتها الطبيعية، لمثل هذا التوقيت من العام، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة هي السبب في الشعور بحرارة الطقس على محافظات الجمهورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يظل شديد الحرارة نهارا، لمدة أسبوع قادم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس، ليلا، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

ظواهر مؤثرة في الطقس
أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون على فترات متقطعة.

وبحسب الأرصاد الجوية، يسود حالة الطقس، ارتفاع في نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

الحرارة والرطوبة

وحول متوسط معدل درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس هذه الفترة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى و 27 للصغرى، شمال الصعيد 40 للعظمى و 23 للصغرى، جنوب الصعيد 44 للعظمى و 26 للصغرى.

وتكون نسب الرطوبة المؤثرة في حالة الطقس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى و30 للصغرى، شمال الصعيد 30 للعظمى و 25 للصغرى، جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغرى.

2a039d1d-ad86-4835-a035-7ba7614117c1
2a039d1d-ad86-4835-a035-7ba7614117c1
7cbe1903-0d03-4869-9374-dde6f87ee503
7cbe1903-0d03-4869-9374-dde6f87ee503
7f7b4d19-567f-41c7-ad68-5c647383d1b8
7f7b4d19-567f-41c7-ad68-5c647383d1b8
122d583b-4bd4-4572-ae18-9d6b23f53cdb
122d583b-4bd4-4572-ae18-9d6b23f53cdb
677b8572-f80d-4b6b-9847-0bd33a8376b2
677b8572-f80d-4b6b-9847-0bd33a8376b2
07480809-8d69-4c35-9895-3d0e97d98e8f
07480809-8d69-4c35-9895-3d0e97d98e8f
ad2bdf6f-dc4c-47c9-a066-5bdc38ee3618
ad2bdf6f-dc4c-47c9-a066-5bdc38ee3618
b82aeed1-5ef8-491c-8380-906d3a0b98a0
b82aeed1-5ef8-491c-8380-906d3a0b98a0
ba286176-8957-4967-91ee-83d10ff1c41e
ba286176-8957-4967-91ee-83d10ff1c41e
c63691c8-5104-4e31-a62e-c175e730d6af
c63691c8-5104-4e31-a62e-c175e730d6af
cbe81ad1-6de0-4698-aeab-ee46deec638f
cbe81ad1-6de0-4698-aeab-ee46deec638f
e5b86d58-c244-4c81-87d5-18818b8ee297
e5b86d58-c244-4c81-87d5-18818b8ee297
معاناة المصريين ارتفاع درجات الحرارة صدى البلد حالة الطقس اليوم الأثنين

ترشيحاتنا

لدعم التعاون في منظومة صناعة الأسمدة.. وزيرا الزراعة والبترول يبحثان التنسيق

الأردن يكشف حقيقة ظهور أسماك القرش فى خليج العقبة

سبب اختيار شعار "في القراءة..حياة" لمعرض الكتاب ..تفاصيل

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

قبول دفعة جديدة بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط وطريقة التقديم

أبو الغيط: نرفض تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ بين قوات وجيوش أجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

مليون دولار سنويًا.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ماكينة الأهداف الكونغولي

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

مجلس النواب يوافق نهائيا علي قانوني الصكوك السيادية وصندوق الوقف الخيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ