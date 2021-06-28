المطربة الفلسطينية بانة تكشف تفاصيل دخولها عالم الغناء

المطربة الفلسطينية بانة

قالت المطربة الفلسطينية "بانة"، إنها تحب مصر وشعبها، موضحة أنها لا تشعر بـ الغربة فى أثناء مكوثها فى مصر، وأنها تتقن الحديث باللهجة المصرية.



وقالت المطربة الفلسطينية بانة، خلال حوارها ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، إنها دخلت مجال الطرب فى سن كبير، مؤكدة أنها تمتلك الموهبة ولكن أسرتها كانت ترفض الدخول فى هذا المجال.



وأشارت إلى أنها كانت تعيش فى السعودية، وقدمت فى أحد المسابقات الفنية دون علم والدها، ولكنه رفض المشاركة، لافتة إلى أنها تستمع بالموسيقى ولا تنظر للشهرة، وأكدت أنها قدمت نفسها للفن بعد الزواج و الانجاب.



وقامت المطربة الفلسطينية بانة ، بغناء أكثر من أغنية على الهواء باللهجة الخليجية ، متابعة : “بتطلع على عيون الناس عم بتتطلع فينا، مش غيرة نظرات الناس، الناس بتفرح بينا”، كانت أول أغنية لها فى دخول المجال الفني.

ريهام أيمن تتألق بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام أيمن ، في الصور من أسوان بإطلالة ساحرة من أمام النيل ، وهو ما أثار إعجاب متابعيها عبر انستجرام.

يذكر أن ريهام أيمن ، احتفلت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها السادس من الفنان شريف رمزي.

عيد الزواج السادس

وعلقت على الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق ست سنوات على الأقل وعمر يذهب.. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط، أريد أن أقضي بقية حياتي معك.. أحبك".



كانت ريهام أيمن تزوجت الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما “ليليا”.

في سياق آخر تعافت الفنانة ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت ايضا الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.



ونشرت ريهام أيمن ، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".



وأعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.



وغرّد على "تويتر"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".



