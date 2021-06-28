وزير البترول يستقبل القصير لدعم التعاون في منظومة صناعة الأسمدة 

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر وزارة البترول؛ حيث بحث الوزيران مجالات التنسيق بين الوزارتين لدعم التعاون في منظومة صناعة الأسمدة للمساهمة في توفير الأسمدة الأزوتية التي يتزايد عليها الطلب محليا في ظل نمو الحاصلات الزراعية.



وأكد الوزيران أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص علي دعم كافة سبل التعاون الفاعل في مجال الأسمدة لمصلحة المستهلكين وفي إطار تفعيل توجهات الحكومة بتحقيق التنسيق الكامل بين الوزارات وزيادة التعاون المشترك والاستفادة المثلي من القدرات المتاحة لتحقيق خطط كل وزارة.



وتم خلال اللقاء استعراض موقف سوق الأسمدة والآليات المطبقة لالتزام شركات الأسمدة بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة في موسم ذروة الطلب محليا.



كما ناقش اللقاء دعم دور شركة موبكو التابعة لقطاع البترول والتي تعد اكبر منتج محليا لأسمدة اليوريا.

واستعرض وزير الزراعة الإجراءات الحالية في سوق الأسمدة؛ مشيرا الي آلية تطبيق رسم صادر علي الأسمدة الأزوتية في اطار اجراءات ضبط السوق .

حضر اللقاء الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسب هشام نورالدين رئيس شركة موبكو والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.