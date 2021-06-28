أبو الغيط: نرفض تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ بين قوات وجيوش أجنبية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رفض الجامعة تقسيم سوريا عملياً إلى مناطق نفوذ بين قواتٍ وجيوش أجنبية تتواجد على أراضيها.. محذرا من أن تجميد الصراع في سوريا وخفض حدة العنف لا ينفي حقيقة ما يواجهه السوريون من تدهور متسارع في كافة ظروف الحياة، بحيث صار 11 مليوناً في حاجة إلى مساعدات غذائية.



وشدد أبو الغيط - في كلمته أمام اجتماع وزاري عقد في روما لمناقشة الأزمة السورية وزعتها الأمانة العامة للجامعة اليوم /الاثنين/ - على أن الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة السورية، بدلاً من معالجة مظاهرها أو تسكين أعراضها، معرباً عن خيبة الأمل حيال غياب أي تقدم على المسار السياسي لتسوية الأزمة حتى الآن.

ودعا إلى التفكير بعمق في آليات لتفعيل هذا المسار تأخذ في الاعتبار التطورات الميدانية التي طرأت على الصراع خلال الفترة الماضية.



وقال أبو الغيط إن سوريا بلدٌ عربي الهوية والانتماء، بالتاريخ والجغرافيا والثقافة، وأن الدول العربية حريصةٌ كل الحرص على استقراره وعروبته، مؤكداً أن هذه العروبة تبقى حقيقة راسخة برغم أية تغيرات طارئة أو محاولات من أطراف إقليمية لسلخ سوريا من عروبتها، ودفعها لتبني أجندات غريبة عليها.