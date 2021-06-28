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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. مباحث القاهرة تضبط استيكرات ملابس مقلدة داخل محل غير مرخص

جانب من الملابس المضبوطة
جانب من الملابس المضبوطة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى،  تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل لبيع استيكرات الملابس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المحل بدون ترخيص.

 وتبين قيام المتهم بعرض كميات كبيرة من إستيكرات ملابس "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المخزن على عدد 32105 إستيكر بلاستيك ، عدد 8700 إستيكر قماش - جميعهــــم مقلديـن.

وبمواجهته اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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مديرية امن القاهرة قسم شرطة السلام أول إستيكرات ملابس مقلدة

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