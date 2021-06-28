فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

اعتاد جمهور الفنان محمد رمضان على متابعة اخباره يوميا والتي تتنوع بين الازمات والاسقاطات وحرب التلقيحات او الظهور بسيارة جديدة او نشر فيديو مثير للجدل يستعرض من خلاله ممتلكاته او الرقص عاري الجسد وبالرغم من غرابه هذه اللقطات الي انها جمهور محمد رمضان يبدون اعجابهم بكل ما يقدمه محمد رمضان الامر الذي استفز الفنان فراس إبراهيم وهو فنان السوري .

فراس إبراهيم يهاجم محمد رمضان

خرج افراس إبراهيم وهو فنان سوري بتصريحات عن محمد رمضان خلال استضافته في برنامج اذاعي وكشف رأيه في تصرفات محمد رمضان التي تصدر منه وتحدث جدلا واسعا على السوشيال ميديا سواء باستعراض محمد رمضان بممتلكاته وسياراته الفارهه ومنزله الكبير الفخم بالاضافة الي اعتياده التقاط الصور وهو عاري الجسم والي اعتبرها فراس إبراهيم انها تصرفات مستفزة.

رد محمد رمضان عن فراس إبراهيم

بعد اذاعة تصريحات الفنان السوري فراس إبراهيم عن تصرفات محمد رمضان لم يتجاهل محمد رمضان الامر وكعادته على الامر من خلال حسابه على الانستجرام باعادة نشره جزء من البرنامج الاذاعي الي ظهر فيه الفنان السوري فراس إبراهيم وارفق تعليقا مع الفيديو واعتبره المتابعين انه تعليقا ساخرا من تعليقات فراس إبراهيم.

اخر ظهور للفنان محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورا جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رمضان في الصور بصحبة حيوان "اللايجر" و علق قائلا: “ من قصر سمو الشيخة #فاطمة_بنت_راشد_بن_سعيد_آل_مكتوم حفظها الله شقيقة سمو حاكم دبي الأمير #محمد_بن_راشد حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه”.

محمد رمضان يحتفل بكليب ثابت

وكان قد حرص محمد رمضان، على الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة “ثابت” وتصدرها التريند رقم ١ عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.



وكتب محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “#ثابت رقم واحد على يوتيوب في مصر و مُعظم الدول العربية”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات الفنان السوري فراس إبراهيم عن الفنان محمد رمضان والتي هاجمه فيها بسبب تصرفاته وافعاله على السوشيال ميديا والتي لا يستطيع احد في الوسط ان يفعل مثل هذه التصرفات من خلال الفيديوجراف التالي.