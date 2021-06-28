عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمراجعة الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة من واتسآب لمستخدمي أندرويد وآيفون

ميزة جديدة من واتسآب
ميزة جديدة من واتسآب لمستخدمي أندرويد وآيفون

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp يعمل على إضافة ميزة جديدة لمستخدميه فيما يخص ميزة إعادة تصميم الرسائل الصوتية ومراجعة الرسائل الصوتية وذلك لمستخدمي هواتف أندرويد و آيفون، حيث كان التطبيق قد طرح في السابق ميزة لتسريع مقاطع الصوت. 

 

ويستعد تطبيق واتسآب لطرح ميزة جديدة لمستخدمي نظام التشغيل iOS وكذلك نظام تشغيل أندرويد لتحسين خصائص الصوت ، وكذلك يختبر ميزة مراجعة الرسائل الصوتية لإصدارها قريبا ضمن سلسلة من التحديثات الجديدة التى يقوم التطبيق بها فى نسخة تجريبة لن تكون متاحة فى الوقت الحالى لجميع مستخدمي واتساب ولكن سيكون طرحها تدريجيا. 

 

لإرسال ملفات فيديو كبيرة.. 3 حيل يجهلها مستخدمو واتساب

فيسبوك تضيف خاصية المتاجر إلى واتساب

وفقاً لموقع 9TO5Mac التقني، فإن التقرير الذي نشره  موقع WABetaInfo، قد قدم عرضا توضيحيا للميزة الجديدة من واتساب، حيث سيعرض واتساب علامات موجات صوتية متحركة على غرار إنستجرام Instagram أثناء قيام المستخدم بتسجيل رسالة صوتية.

 

وسيتيح واتساب للمستخدمين رؤيتة تلك الموجات الصوتية فى نفس توقيت التسجبل، كما سيتيح للمستخدم إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية وسماعها قبل الإرسال.

 

يقوم واتساب بالعمل على تلك الميزة الجديدة حيث أنه ليس من السهل الآن إيقاف تسجيل رسالة صوتية وسماعها قبل الإرسال، والتي ستكون متاحة فقط في الوقت الحالى لمستخدمي النسخة التجريبية، على أن يتم طرحها خلال أيام لجميع مستخدمي أندرويد وiOS لهواتف آيفون، كما أن واتساب قد طرح مسبقاً ميزة تسريع سماع التسجيلات الصوتية.

 

خصائص الميزة الجديدة في واتسآب 

 

وسبق وأن أضاف واتساب ميزة  "العرض لمرة واحدة"، على غرار خاصية مماثلة لتطبيق إنستجرام التابع لشركة فيسبوك أيضا، والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط، مما قد سياعد مستخدمي واتساب على منع الوسائط من احتلال سعة التخزين أكبر من ذاكرة الهاتف.

 

تسمح ميزة العرض لمرة واحدة الجديدة للمستخدمين بإرسال الصور والفيديوهات التي يمكن للمستقبلين مشاهدتها مرة واحدة فقط بعد استلامها، على غرار ميزة الوسائط المختفية على إنستجرام.

 

وتخطر الخاصية الجديدة المرسل أن الطرف الآخر المستقبل للرسالة قد شاهد ملف الوسائط أم لا، وتتمثل إحدى أكبر فوائد هذه الميزة القادمة، في أنها لن تدع ملفات الوسائط تشغل مساحة تخزين كبيرة من ذاكرة هواتف مستخدميها.

 

وفى الوقت الحالى، من السهل جدًا تسجيل رسالة صوتية أو فويس نوت  وإرسالها عن طريق الخطأ، الأمر الذى ينطوى على الكثير من المواقف المحرجة مثل إرسالها لشخص غير مقصود أو إرسال الرسالة نفسها بشكل غير مقصود مما تتضمن بعض الأشياء او العبارات المحرجة.

 

واتساب مراجعة الرسائل الصوتية تصميم الرسائل الصوتية تسريع مقاطع الصوت هواتف اندرويد هواتف آيفون

ترشيحاتنا

مرور السعودية تطرح تعليمات سير جديدة للسائقين.. تعرف عليها

ذراع هشام عشماوي:اشتريت بيت بـ6 آلاف دينار لإيواء الإرهابيين"خاص"

تخرب بيوت..تعليق ناري من رانيا محمود ياسين على أزمة شيرين وحسام حبيب

المسابقات تعدل موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري

لمراجعة الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة من واتسآب لمستخدمي أندرويد وآيفون

السجن عامين مع الشغل لطبيب الميكروباص في الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

البرلمان يوافق على فصل الموظف الإخواني بقرار رئاسي

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

السفارة البريطانية بالقاهرة توقع الميثاق الأخلاقي لمناهضة التحرش ضد المرأة فى العمل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ