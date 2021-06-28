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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يكشف..

تعرف على المشاريع البترولية بين مصر واليونان وقبرص بعد ترسيم الحدود| تفاصيل

طارق الملا
طارق الملا

استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان؛ لافتا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات المتعلقة بالغاز بين مصر وقبرص واليونان منها الاتفاق الحكومى مع دولة قبرص لمد خط أنابيب بحرى من حقل أفروديت إلى الشبكة القومية المصرية للغازات وتم التوقيع الحكومى فى سبتمبر 2018 فى العاصمة القبرصية نيقوسيا لإقامة خط أنابيب بحرى من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى تسهيلات الإسالة فى مصر وإعادة تصدير إلى الأسواق المختلفة.

وأشار الوزير خلال لقائه بغرفة التجارة الامريكية اليوم ان هذا المشروع يعد أحد المحاور الأساسية فى دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص ، وخطوة مهم لتعظيم الاستفادة من الموارد الغازية لقبرص وتسهيلات الإنتاج فى مصر فيما يعظم المنفعة المتبادلة.

ونوه الوزير أنه كان للقمة الثلاثية بين زعماء مصر وقبرص واليونان فى اكتوبر2018 فى جزيرة كريت  من شانه تنفيذ  المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يكون مقرة القاهرة.

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وأوضح الوزير ان هناك  عدة شركات يونانية عملت فى مصر مثل شركة " فيجاس" وعملت بالصحراء الشرقية، موضحا أن عضوية اليونان فى منتدى غاز شرق المتوسط سيسهم فى تطوير التعاون فى مجال الغاز الطبيعى وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد فى البلدين وزيادة الاستثمارات.

ونوه الملا الى أن اتفاق ترسيم الحدود الذى تم بين مصر واليونان سيسهم فى زيادة فرص فرص البحث والاستكشاف فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بكلا من البلدين بما يسهم فى تحقيق اكتشافات جديدة خاصة وأن منطقة البحر المتوسط من المناطق الواعدة باحتمالاته الغازية المرتفعة.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة لديها استراتيجية  لدعم  البنية التحتية لتداول وتخزين المنتجات البترولية بهدف تأمين الإمدادات للسوق المحلي، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.


وأوضح  الوزير خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الامريكية اليوم أن مصر نجحت في تخطي العديد من التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وصون مقدرات الشعب المصري، وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي بإرادة سياسية صلبة، والتفاف شعبي لافت.

 

وأوضح المهندس طارق الملا أن قطاع البترول واجه تحديات كثيرة أيضا في أعقاب ثورة يناير، وهو ما أدى إلى حدوث العديد من المشكلات، مشيرا إلى تخطي جميع هذه التحديات بفضل ما وصفه بالإرادة السياسية الصلبة.

مصر البترول وزير البترول والثروة المعدنية البحر المتوسط شرق المتوسط العلاقات الاقتصادية مصر وقبرص واليونان

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