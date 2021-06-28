العادات السيئة.. النجم العالمي إيد شيران يستعيد بريقه باغنية جديدة

يعود النجم العالمي إيد شيران رسميًا بأغنيته المنفردة الجديدة " العادات السيئة " التي أصدرها عبر مختلف المنصات الموسيقية بالتزامن مع فيديو كليب من إخراج ديف مايرز.

قضى إيد شيران السنوات القليلة الماضية بعيدًا عن الأضواء بعد جولته التي حطمت الأرقام القياسية لمدة عامين واستقباله لإبنته الأولى حيث يمثل هذا العمل عودة إد شيران الرسمية الى الساحة الفنية العالمية بعمل مبهج.

المعروف عن شيران انه فنان يحب الذهاب بعيداً بأفكاره إلى آفاق جديدة وغير متوقعة محاولاً في كل عمل ان يدفع بحدود ابداعه الى مستويات أعلى.



بإيقاع سريع وموسيقى صيفية يعود إيد شيران بهذا العمل الذي شارك في كتابته وانتاجه الى جانب جوني ماكديد (كاتب اغنية shape of you) وفريد.

وفي الفيديو كليب نرى إيد شيران كما لم نره من قبل لأنه يصور شخصية مصاص دماء، ويظهر "عادته السيئة" كما هو عنوان الأغنية في سهرة صاخبة مع شخصيات خيالية، بحيث يتخلى عن شهره البرتقالي ويتحول لشعر ابيض، مع انياب طويلة ويمضي امسية صاخبة الى ان يعود الى طبيعته مع اشراق الشمس في اليوم التالي.

وكتب إيد شيران : “أشعر بالسعادة بعودتي بأغنيتي الجديدة”. “كنت أرغب في عرض مقطع الفيديو الخاص بـ” العادات السيئة “ على طبيعة العادات بطريقة خيالية ، لذلك قررت اختيار مصاصي الدماء. كان الدخول في الشخصية أمرًا ممتعًا للغاية باستثناء القفز عن المرتفعات (لم يكن ذلك ممتعًا للغاية).

وللإحتفال بهذا الإصدار، قدم إيد شيران استعراضاً خاصاُ للأغنية عبر تطبيق تيك توك بالتزامن مع الفقرات التي يقدمها التطبيق مع عرض مباريات اليورو 2020.

وتعتبر الأغنية أول إصدار رسمي للفنان الحائز على جائزة جرامي منذ ألبومه No.6.

ايد شيران يوقع عقدا مع تيك توك

من جهة أخرى، وقع نجم البوب الإنجليزي الشهير «Ed Sheeran» عقدا بأموال ضخمة مع تطبيق الفيديوهات الشهير ​​TikTok ليصبح الوجه الجديد للتطبيق.

وقال مصدر على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لصحيفة ذا صن: “إيد وقع صفقة ضخمة مع TikTok وكان يصور لهم في لندن مؤخرًا".

وأظهر إد لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي أنه يستحق أمواله أكثر من خلال مقطع فيديو تصدر التريند كان قد نشره على حسابه في Instagram.