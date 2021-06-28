السجن عامين مع الشغل لطبيب الميكروباص في الشرقية

أصدرت محكمة جنح مستأنف ثانٍ الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمها بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنح ثانٍ الزقازيق، والصادر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب الميكروباص والذي إستمني داخل ميكروباص"، بالتعديل وبجميع الآراء من سنة مع الإيقاف إلى سنتين مع الشغل.

كانت محكمة جُنح جزئي بندر ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد هاشم رئيس المحكمة والمستشار خالد خضير وكيل النيابة وأمانة سر اشرف عبد المنعم واحمد عادل وأحمد مهدي وبعد الإطلاع علي المواد ٢٧٨ و٣٠٦ مكرر فقرة أ من قانون العقوبات وعملا بنص المادتي ٣٢ و٥٥ من قانون العقوبات ، حضوريا بحبس الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل وسيلة نقل عام "ميكروباص" بمدينة الزقازيق بالحبس سنة مع الشغل والزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .

وقالت الهيئة ان المتهم في حيثيات الحكم إن ما لاقاه المتهم من إجراءات قبض وضبط وحبس إحتياطي كفيلة بردعه وعدم معاودته لإرتكاب مثل هذا السلوك وفقا لما احاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوة وبإستحضار غاية المشرع على الجاني فلم يبتغي منها الإيذاء ولكن كان يقصد الإصلاح والتهذيب.

كانت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق أجلت الجلسة للحكم في القضية المعروفة إعلاميا بطبيب الميكروباص والمتهم فيها أحد الأطباء بالتحرش بفتاة داخل إحدي وسائل النقل العامة للنطق بالحكم.

وقررت نيابة الزقازيق، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل فاضح داخل ميكروباص، وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.