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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ديار ليلى.. رواية لـ كريم الخولي في معرض الكتاب

الكاتب كريم الخولي
الكاتب كريم الخولي

يشارك الكاتب كريم الخولي في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري رواية " ديار ليلى" الصادرة عن دار كتبنا للنشر والتوزيع، والتي ستكون متوفرة فى معرض الكتاب فى صالة ١  جناح B21 .

غلاف الرواية

قصة ديار ليلى هى قصة حقيقية بأحرف أولية لأبطال القصة الفعليين مع اختلاف الأماكن و أحداث رمزية تمثل الأحداث الحقيقية و التى حدثت بالفعل على أرض الواقع و التى تحكى قصة الشاب كامل الذى يفيق ليجد نفسه بجامع الحسين لا يتذكر من ماضيه شيئا و لكنه يشعر بأن هناك رابط قوى يربطه بالمكان، فما هو هذا الرابط و ما جاء به لهذا المكان بالذات كل هذا سيعرفه القارئ من خلال قالب درامى خفيف و مشوق عند قرائته للرواية.

 

كريم الخولي، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، من مواليد محافظة السويس، وتعتبر الرواية أول أعماله الإبداعية.

الكاتب كريم الخولي معرض القاهرة الدولي للكتاب رواية ديار ليلى دار كتبنا للنشر والتوزيع روايات جديدة

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