ديار ليلى.. رواية لـ كريم الخولي في معرض الكتاب

يشارك الكاتب كريم الخولي في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري رواية " ديار ليلى" الصادرة عن دار كتبنا للنشر والتوزيع، والتي ستكون متوفرة فى معرض الكتاب فى صالة ١ جناح B21 .

غلاف الرواية

قصة ديار ليلى هى قصة حقيقية بأحرف أولية لأبطال القصة الفعليين مع اختلاف الأماكن و أحداث رمزية تمثل الأحداث الحقيقية و التى حدثت بالفعل على أرض الواقع و التى تحكى قصة الشاب كامل الذى يفيق ليجد نفسه بجامع الحسين لا يتذكر من ماضيه شيئا و لكنه يشعر بأن هناك رابط قوى يربطه بالمكان، فما هو هذا الرابط و ما جاء به لهذا المكان بالذات كل هذا سيعرفه القارئ من خلال قالب درامى خفيف و مشوق عند قرائته للرواية.

كريم الخولي، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، من مواليد محافظة السويس، وتعتبر الرواية أول أعماله الإبداعية.