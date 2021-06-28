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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطريق إلى طوكيو.. مواجهة ودية قوية بين منتخب مصر لليد أمام كرواتيا

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

يلتقي المنتخب الوطني لـ كرة اليد بقيادة مديره الفني، روبيرتو جارسيا باروندو، مع نظيره الكرواتي في إطار المباراة الودية بين الفريقين في معسكر إسبانيا استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو بداية من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين. 


ومن المقرر، أن ينطلق لقاء كرة اليد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة واصطحب “باروندو” خلال المعسكر 20 لاعبًا وهم حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح صانع الألعاب: أحمد هشام السيد “دودو” – أحمد خيري – سيف الدرع الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل .

ويخوض "الفراعنة" بفريق كرة اليد ودية أخرى أمام "الماتادور الإسباني" مساء غد الثلاثاء.

 

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين في فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك في الأولمبياد، والتي ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة.

 وسيبقى خمسة لاعبين في مصر جاهزين للسفر في حال حدود أي أمر طارئ.

 

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد يقع في المجموعة الثانية في الأولمبياد، والتي تضم منتخبات: الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

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