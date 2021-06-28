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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يناقش استعدادات استقبال عيد الأضحى

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار وللتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على ضرورة توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة إستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ وكيلة وزارة التموين بضرورة شن حملات تفتيشية مفاجئة علي المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدي مطابقة وزنه للمواصفات التموينيه والتفتيش على حصة المخابز من الدقيق وعدد الأرغفة  التي تنتجها أجولة الدقيق المصروفة لكل مخبز منعاً للتلاعب بقوت الشعب الذي تحرص الدولة على توفيره  للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية ومباحث التموين بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم ، ومحال بيع الطيور والدواجن الحية ، والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور علي المجازر الحكومية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين لذبح الأضاحي ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بالذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي ومنعاً لتلوث البيئة.

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