عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن بنك التنمية الإفريقي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.

 

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بنك التنمية الأفريقي ايرلندا أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية

ترشيحاتنا

لتأسيس نقابات إسلامية مع تركيا..أنين عمال مصر من فترة جماعة الإخوان الارهابية|تقرير

الحبس سنة لـ ٣ متهمين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

مرور السعودية تطرح تعليمات سير جديدة للسائقين.. تعرف عليها

ذراع هشام عشماوي:اشتريت بيت بـ6 آلاف دينار لإيواء الإرهابيين"خاص"

تخرب بيوت..تعليق ناري من رانيا محمود ياسين على أزمة شيرين وحسام حبيب

المسابقات تعدل موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

البرلمان يوافق على فصل الموظف الإخواني بقرار رئاسي

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

السفارة البريطانية بالقاهرة توقع الميثاق الأخلاقي لمناهضة التحرش ضد المرأة فى العمل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ