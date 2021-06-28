عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في الخلايا العنقودية المسلحة لـ29 أغسطس

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الخامسة ارهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد، فى اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية، لجلسة 29 أغسطس.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

 

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء إحدى مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية ارهاب، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة لـ الخلايا العنقودية المسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات تابعة للـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

 

وضمت القضية كلا من محمود إ.ج.ش "محمود الترزي" – 39 سنة – ترزي، وأحمد.ق.ج.ح – 42 سنة – عامل، ومحمد.م.إ.أ "حنتوتو" – 18 سنة – كهربائي، وعبد الله.م.ع – 18 سنة – طالب، ومصطفى.م.ع – 19 سنة – طالب، وعبدالله.ح.س.ح – 36 سنة – خراط، ومحمود .ش.م – 39 سنة – لسانس أداب "هارب"، وصادق.ع.ف.ح – 35 سنة – عامل "هارب"، خالد.ج.أ.م – 29 سنة "خالد توكتوك" هارب، إبراهيم.ج.أ – 29 سنة – كهربائي "هارب".

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٤ حتى فبراير ٢٠١٥ بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لأحد جماعات “الخلايا العنقودية المسلحة” التي أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الخلايا العنقودية المسلحة اخبار المحاكم المستشار محمد السعيد الشربيني اللجان النوعية محكمة طرة

ترشيحاتنا

لتأسيس نقابات إسلامية مع تركيا..أنين عمال مصر من فترة جماعة الإخوان الارهابية|تقرير

الحبس سنة لـ ٣ متهمين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

مرور السعودية تطرح تعليمات سير جديدة للسائقين.. تعرف عليها

ذراع هشام عشماوي:اشتريت بيت بـ6 آلاف دينار لإيواء الإرهابيين"خاص"

تخرب بيوت..تعليق ناري من رانيا محمود ياسين على أزمة شيرين وحسام حبيب

المسابقات تعدل موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

البرلمان يوافق على فصل الموظف الإخواني بقرار رئاسي

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

السفارة البريطانية بالقاهرة توقع الميثاق الأخلاقي لمناهضة التحرش ضد المرأة فى العمل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ