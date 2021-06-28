تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في الخلايا العنقودية المسلحة لـ29 أغسطس

قررت الدائرة الخامسة ارهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد، فى اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية، لجلسة 29 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء إحدى مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية ارهاب، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة لـ الخلايا العنقودية المسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات تابعة للـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وضمت القضية كلا من محمود إ.ج.ش "محمود الترزي" – 39 سنة – ترزي، وأحمد.ق.ج.ح – 42 سنة – عامل، ومحمد.م.إ.أ "حنتوتو" – 18 سنة – كهربائي، وعبد الله.م.ع – 18 سنة – طالب، ومصطفى.م.ع – 19 سنة – طالب، وعبدالله.ح.س.ح – 36 سنة – خراط، ومحمود .ش.م – 39 سنة – لسانس أداب "هارب"، وصادق.ع.ف.ح – 35 سنة – عامل "هارب"، خالد.ج.أ.م – 29 سنة "خالد توكتوك" هارب، إبراهيم.ج.أ – 29 سنة – كهربائي "هارب".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٤ حتى فبراير ٢٠١٥ بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لأحد جماعات “الخلايا العنقودية المسلحة” التي أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.