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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

11 واحد طلعوا الشقة.. كشف ملابسات واقعة اختطاف تاجر ملابس ونجله بالأزبكية

ارشيفية
ارشيفية

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات اختطاف تاجر ملابس ونجله بمنطقة الأزبكية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 11 شخصا بسبب خلافات مالية بينهم وتم ضبطهم.

البداية عندما تلقى قسم مباحث قسم شرطة الازبكية بلاغا من حارس أحد العقارات الكائن بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالعقار حراسته فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار وتوجهوا للشقة محل سكن شخص له معلومات جنائية ، نجله، وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على إستقلال سيارتين ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة 11 شخصا ، لإثنين منهم معلومات جنائية أمكن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليهما ، وبحوزتهم السيارتين و المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة إيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالى لصالح متهم آخر منهم.

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر إثنين من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه الأول بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه وعدم قيامه بسداد قيمة تلك الملابس .

وفى وقت لاحق علما بقيام المجنى عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وقام الأخير بتسليمهما مبلغ مالى وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم قيامهما بالإبلاغ عنه.

وبتاريخ الواقعة وحال مطالبتهما له بدفع باقى المبلغ المستولى عليه قام بالإتفاق معهما بإصطحابهما لمحل سكن المجنى عليه مقابل عدم مطالبته بمبالغ مالية أخرى ، فإختمر فى ذهنهما فكرة اختطاف المجنى عليه وإجباره على دفع المبلغ المالى قيمة الملابس المستولى عليها.

وفى سبيل ذلك إستعانا بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهما حيث قاموا بالتوجه للعقار محل سكن المجنى عليه وإصطحابه ونجله ، وحال مقاومتهما لهم تعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة بالمجنى عليه "كدمات وسحجات بالجسم"، وإجبارهما على إستقلال السيارتين قيادة إثنين من المتهمين وتوجهوا إلى محل سكن إثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وحال علم أحد المتهمين بقيام حارس العقار محل سكن المجنى عليهما بالإبلاغ قام وباقى المتهمين باصطحاب المجنى عليهما إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف ودياً إلا أنه قام بالإبلاغ .

وبسؤال المجنى عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين واتهموهم بخطفهما وإحتجازهما والتعدى عليهما بالضرب ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

 

 

اختطاف تاجر ملابس قسم شرطة الأزبكية مديرية امن القاهرة

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