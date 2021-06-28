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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصر مراكز التدريب الوهمية والحضانات غير المرخصة في الشرقية

صدى البلد

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال رش الشوارع باستخدام سيارات محملة بجهاز (التيفا) للتخلص من الحشرات الطائرة ، وكذلك الإستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشوارع ومواقف السيارات ودور العبادة لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما وجه المحافظ مسئولي قطاعات (مياه الشرب – الصرف الصحي - الكهرباء – الغاز) بالتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء قبل إجراء أي أعمال صيانه بالشوارع للحفاظ علي الطرق والمال العام .

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وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي وتذليل العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين .

 

كما أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر مراكز التدريب والتي تمنح شهادات وهمية تابعة لوزارة التعليم العالي , وكذلك الحضانات غير المرخصة وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها ، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين

 

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار وللتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على ضرورة توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة إستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ وكيلة وزارة التموين بضرورة شن حملات تفتيشية مفاجئة علي المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدي مطابقة وزنه للمواصفات التموينيه والتفتيش على حصة المخابز من الدقيق وعدد الأرغفة  التي تنتجها أجولة الدقيق المصروفة لكل مخبز منعاً للتلاعب بقوت الشعب الذي تحرص الدولة على توفيره  للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية ومباحث التموين بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم ، ومحال بيع الطيور والدواجن الحية ، والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور علي المجازر الحكومية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين لذبح الأضاحي ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بالذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي ومنعاً لتلوث البيئة.

الشرقية التموين السيارات الشوارع حملات تطهير

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