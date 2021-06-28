مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها على الشارع الكروى الإفريقي فى الساعات الماضية بشأن مصير مشاركة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد قرار حكومة جنوب إفريقيا بفرض حالة من الإجراءات الاحترازية وغلق عدد من المدن ومنها التى يتواجد بها كايزر تشيفز بسبب تفشي كورونا.



وحدد الكاف موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والذى من المقرر أن يقام فى 17 يوليو المقبل بالمغرب.



وفور إعلان حكومة جنوب إفريقيا قرار غلق عدد من المدن ومنها التى يتواجد بها كايزر تشيفز بدأ السؤال الأهم يفرض نفسه داخل الشارع الكروى فى إفريقيا وهى إمكانية استبعاد بطل جنبو إفريقيا من مواجهة الأهلى وتأهل الأهلى للمباراة النهائية .



وتؤكد لائحة دوري أبطال أفريقيا أن التواريخ المحددة للمباريات فى أى جولة نهائية ولا يمكن تغييرها إلا حال وجود قوة قاهرة توافق عليها اللجنة المنظمة فى كاف.



وفى حال عدم اقتناع مسئولى الكاف بها يتم إعلان انسحاب الفريق غير القادر على الحضور فى الموعد المحدد للمباراة، واستبداله بالفريق الذى خرج أمامه من الدور السابق.



وتشير المؤشرات أن فرص الوداد المغربي فى خوض المباراة النهائية بدلا من كايزرتشيفز تعد ضئيلة جدا خاصة وأن وباء كورونا من أهم الأسباب القهرية بالنسبة للكاف ولكن الأيام المقبلة ستشكف المزيد من الحقائق والتطورات بشأن هذا الأمر .



واستقر مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على عدم الموافقة على تعديل موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 17 يوليو المقبل بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالمغرب .



وشهدت الأيام الماضية محادثات من قبل اتحاد الكرة مع الكاف من أجل إمكانية تقديم موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا يومين ليقام فى 15 يوليو بدلا من 17 من أجل ضمان تواجد لاعبي الأهلى مع المنتخب الأولمبي المصري المشارك بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر المقبل والذى سيدخل الفقاعة الطبية فى نفس يوم المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.