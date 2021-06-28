سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

مستشفي اطفال مصر هي قبلة كل أطفال مصر ، يأتون إليها من كل فج عميق ، لتداوي جراحهم ، وتخفف آلامهم، ولهذا أطلقوا عليها اسم " مستشفي اطفال مصر" ..

وهي بالفعل اسم على مسمي، لأنها احد اهم مستشفيات الاطفال بمصر ، والتي تقدم كل مايخص نجدة الاطفال علي مستوي الجمهوريه..

و يتردد علي عياداتها مايقرب من ٧٠٠ طفل مريض يوميا، و رغم صغر مساحه عيادتها، إلا أنها تجري الاف العمليات وتنقذ الأطفال الأبرياء المترددين عليها من جميع محافظات مصر من الاسكندريه حتي اسوان ومن مطروح حتي سيناء

لم تقصر المستشفي ابدا، في أداء رسالتها السامية، ولم ترد طفل أبدا ، بل تشمل كل قاصديها بكامل الدعم الطبي

ولكن هناك امور تعطل استكمال مسيرتها، هذه الأمور ليست نقص في الامكانيات ولا قله خبره أطبائها ، فالكل يشهد لأطبائها بالكفاءة والخبرة الكبيرة ،والتعامل بانسانية عاليه في الرقي ، ولكن مشكلتها هو صغر مساحتها فلم تعد تستوعب الأعداد الهائلة التي تتدفق إليها يوميا ، وهذه مشكله كبيره جدا ليس لها حل ولكن الان جاء الحل ، وصار أمامنا فرصه تاريخية ، لمد يد العون لأطفال مصر ، بأن نتيح للمستشفي فرصه تقديم اضعاف الخدمات التي تقدمها حاليا وهذه الفرصة جاءت نتيجة ازالة المباني العشوائيه بمنطقه السيده زينب و بناء مساكن أدميةتليق بالمصريين مكانها ، و بقي جزء من تلك الأراضي بجوار المستشفي اعتقد انه الفرصه التي لاتعوض لإنقاذ حياة المزيد من أطفال مصر ، بتخصيص جزء من تلك الارض للمستشفي لتوسعه المستشفي حتي تستوعب عدد اكبر من الأطفال المرضي ..

و باسم كل اطفال مصر أناشد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، واتخاذ قرار بتخصيص جزء من الأراضي الفضاء المجاورة للمستشفي، وضمها للمستشفي، لتصبح أكثر قدرة على علاج من يقصدها .. قرار كهذا سيخلد اسم الدكتور مصطفي مدبولي وحكومته في قائمة محبي أطفال مصر ".

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سيد طه فايز القيادي الوفدي والمرشح السابق لرئاسة حزب الوفد.