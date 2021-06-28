عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

صدى البلد

مستشفي اطفال مصر هي قبلة  كل أطفال مصر ، يأتون إليها من كل فج عميق ، لتداوي جراحهم ، وتخفف آلامهم، ولهذا أطلقوا عليها اسم " مستشفي اطفال مصر" .. 
وهي بالفعل اسم على مسمي،  لأنها احد  اهم مستشفيات الاطفال بمصر ، والتي تقدم كل مايخص نجدة الاطفال علي مستوي الجمهوريه..
و يتردد علي عياداتها مايقرب من ٧٠٠ طفل مريض يوميا، و رغم صغر مساحه عيادتها، إلا أنها تجري  الاف العمليات وتنقذ الأطفال الأبرياء  المترددين عليها من  جميع محافظات مصر من الاسكندريه حتي اسوان ومن مطروح حتي سيناء  
لم تقصر المستشفي ابدا، في أداء رسالتها السامية،  ولم ترد طفل أبدا ، بل تشمل كل قاصديها بكامل الدعم الطبي 
ولكن هناك امور تعطل  استكمال مسيرتها، هذه الأمور ليست نقص في الامكانيات ولا قله خبره أطبائها ، فالكل  يشهد لأطبائها بالكفاءة والخبرة الكبيرة ،والتعامل بانسانية  عاليه  في الرقي ،  ولكن مشكلتها هو صغر مساحتها فلم تعد تستوعب  الأعداد الهائلة التي تتدفق إليها يوميا ، وهذه مشكله كبيره جدا ليس لها حل ولكن الان  جاء الحل ، وصار أمامنا فرصه تاريخية ، لمد يد العون لأطفال مصر ، بأن نتيح  للمستشفي  فرصه تقديم اضعاف الخدمات  التي تقدمها حاليا  وهذه الفرصة جاءت  نتيجة ازالة المباني العشوائيه بمنطقه السيده زينب  و بناء مساكن أدميةتليق بالمصريين مكانها ، و بقي جزء من تلك الأراضي بجوار المستشفي اعتقد انه الفرصه التي لاتعوض لإنقاذ حياة المزيد من أطفال مصر ، بتخصيص جزء من تلك الارض للمستشفي لتوسعه المستشفي حتي تستوعب عدد اكبر من الأطفال المرضي ..
و باسم كل اطفال مصر أناشد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، واتخاذ قرار بتخصيص جزء من الأراضي الفضاء المجاورة للمستشفي، وضمها للمستشفي، لتصبح أكثر قدرة على علاج من يقصدها .. قرار كهذا  سيخلد اسم الدكتور مصطفي مدبولي وحكومته  في قائمة محبي أطفال مصر ".

__________________________

سيد طه فايز القيادي الوفدي والمرشح السابق لرئاسة حزب الوفد.

ترشيحاتنا

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ