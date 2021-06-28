المسابقات تعدل موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري

قررت إدارة المسابقات بإتحاد الكرة المصرى إقامة مباراة الإنتاج الحربي مع بيراميدز ضمن مسابقة الدوري الممتاز في السابعة مساء الخميس 8 يوليو بستاد السلام بدلا من 20 يوليو.

كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر في السابعة من مساء الأحد 11 يوليو المقبل بملعب ستاد بتروسبورت.

وخسر بيراميدز أمس أمام الرجاء البيضاوى المغربى بركلات الجزاء الترجيحية ليودع الكونفيدرالية من دور نصف النهائى بعد تعادل الفريقين ذهابا بالدفاع الجوى سلبيا وبنفس النتيجة فى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

ويلتقى بيراميدز مع الأهلى الخميس المقبل فى الجولة السابعة والعشرين للدورى.

فيما .. أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة مساء أمس إيقاف مستحقات لاعبي فريق الكرة عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي فوزا غاليًا على حساب مضيفه سموحة بثلاثية نظيفة مساء أمس على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة 27 للدوري.

وأكد عامر عبر صفحته على فيسبوك إيقاف مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب شارك في اللقاء.

وثأر الإسماعيلي من خسارته في لقاء الدور الأول على ملعبه أمام سموحة بثنائية دون رد كما ألحق ثالث خسارة للأمواج الزرقاء بالدوري هذا الموسم.

وحقق الإسماعيلي أكبر فوز في تاريخه على سموحة كما أنه حقق فوزا غائبا على الأمواج الزرقاء في آخر 3 مواجهات منذ الفوز يوم مارس 2019.

وتجمد رصيد سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي عند 40 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 35 نقطة متقدما للمركز الثامن.