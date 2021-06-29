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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بضرورة توفير مراكز إعادة دمج وتأهيل للقضاء على أزمة متعاطي المخدرات

النائب أبو سريع إمام
النائب أبو سريع إمام ، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون فصل شغل الوظائف الذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، يهدف فى المقام الأول إلى القضاء على أزمة الموظفين متعاطي المخدرات .

 

يطالب بتوفير مراكز تأهيلية 

 

وطالب “ إمام ”  في تصريحات خاصة  لـ"صدى البلد، بضرورة توفير مراكز إعادة دمج وتأهيل للقضاء على أزمة متعاطي المخدرات ،مع وجود نخبة من المتخصصين ، ووضع خطط توضح كيفية تأهيلهم ودمجهم داخل أوساط المجتمع ، لافتا إلى أن الموظف المدمن لا يقوم بإلحاق الضرر بنفسه فقط، بل يلحق ضررا أكبر بأسرته ، وزملائه فى العمل .

 

 

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برلماني: الموظف متعاطي المخدرات يحق له العلاج من الإدمان مجانا

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من هم المخاطبون بقانون فصل الموظف الإرهابي؟

 

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن تمنيه من كافة الموظفين المتعاطين للمخدرات ، أن يكونوا على قدر عال من الموضوعية ، وذلك مع أنفسهم أولا ، ومن ثم المواجهه أمام المجتمع ، لإعادة دمجهم وتأهيلهم مرة أخرى ، مؤكدا على أن وزارة التضامن قامت بجهود مضنية ، ممثلة فى صندوق مكافحة  الإدمان، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل للموظفين وعلاجهم بشكل كامل، حتى يكونوا مؤهلين للاستمرار في وظائفهم.

 

جدير بالذكر أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٧٣  لسنة ٢٠٢١ في شأن  شروط شغل الوظائف أو  الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات

 

ويقضي هذا القانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، حيث يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.


كما استهدف القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

مجلس الشيوخ متعاطي المخدرات الموظفين صندوق مكافحة الإدمان وظائف

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