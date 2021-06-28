عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

صدى البلد

أثارت السوشيال ميديا مؤخرا جدلا واسعا وانزعاج شديد حول حادثة تنمر مع الطالبة حبيبة طارق بالصف الثاني بكلية الأداب - جامعة طنطا، والتي كشفت تفاصيلها الطالبة في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب " برنامج الحكاية" وقالت : أنها تعرض لمضايقات من المراقبين باللجنة وأثناء خروجها من الامتحان لاستلام بطاقتها سألها الاول انتي " مسيحية ولا مسلمة "
أما التعليقات الأخرى كانت الاسوء اولا لأنها كانت من سيدات "حسب قولها' الاولى بخمار والثانية بنقاب .. قالتا " هو انتي نسيتي بنطلونك مع انها أوضحت أن الفستان ليس بقصير بل "بتلتين كم وتحت الركبة" وقالتا أيضا "هو انتي قلعتي الحجاب وقررتي تبقي مش محترمة"

أن تمييز الإنسان والحكم عليه وأخلاقه فقط من المظهر الخارجي أنه محترم أو غير ذلك أمر لا أخلاقي ولا منطقي ولا الإله نفسه يرضى به هل اصبحنا نكشف ما في القلوب على مرآة الملابس، ومع ذلك نرى حوادث عدة وقضايا تذهل العقل من فرط بشاعتها عن حوادث خطف أو خيانة من ذوات الحجاب أو نقاب والعكس هل بذلك نحكم ولكم أشعر بأستياء شديد حينما تكون السيدات هنَّ اللاتي يفتعلن ذلك  وهم اولى بحمايتها من مضايقات الشباب والسخافات، كيف أن كان القدوة والمرشد " المراقب"  يفعل ذلك (فإذا كان رب البيت بالدف ضاربوا فشيمة أهل البيت التحرش والانفلات)

هذه الحادثه ليست الأولى ولا اعلم وجه الصدفة انا الأخرى بكلية الآداب أيضاً فقد نشر منذ اسبوع بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢١ أيضا موقع " المصري اليوم" واقعة بكلية الآداب بجامعة بني سويف لكنها كانت على النقيض تماماً وهي صفع الطالبة "المنتقبة" داليا ربيع من قبل رئيس القسم الدكتور " حسين يوسف " وذلك حسب المذكرة المرفوعة من الطالبة وهي مرفقة مع الخبر:   أنه طلب منها  أثناء تأدية الامتحان إثبات شخصية فأخبرته أنها أبلغت الدكتورة المرافقة ورفعت النقاب وتأكدت وبعد ما خلصت قلت أعتذر للدكتور على إنه شد معانا وبقول له أنا آسفة لسه مكملتش قال لي اطلعي برة وغورى في داهية وهاعملك محضر.. قلت له أنا متكلمتش قال لي أعمل لك محضر أنا مش هسيبك بقوله فيه إيه حضرتك هو (إحنا من الشارع) فوجئت به ضربني بالقلم وقلعنى النقاب قدام زمايلي والمراقبين وكلهم شهود والله العظيم هو ده اللي حصل أثناء امتحان مادة مصادر البحث العلمي .

بات الأمر مقزز جدا من قبل الفريقين، واحد أقصى اليمين متعنت واخر اقصى اليسار عنيف، مع أن الأمران كلاهما حرية كاملة ما الذي يزعجك من فتاة ترتدي فستان يجعلك تراه تدليل على فسوق اخلاقها وما يضر الدين والامتحان والقاعة والجامعة والمجتمع ككل ومتى نتخلى عن هذه الطفولية وننضج متى نحترم الخصوصيه، كلما تقدمنا نرجع للوراء؟ أفلا ينظرون إلى جامعة الأزهر كيف كانت فتاياتها بالستينات، وكيف كانت مصر فيما قبل الغزو " السلفي الوهابي"  و ما يغضب ذلك الأستاذ التقدمي والفلسفه في فتاة منتقبة اي تقدمية تلك واي حرية، هل الحرية ما تريده انت وغير ذلك رجعية مع أن الأمر كله من الأساس لا يشغل أحد، بدل من حمايتهم من الانحدار السائد لبعض الشباب مع تزايد معدلات التحرش

كم يخضن معركة كبيرة والاصعب حينما ترى فريقين على أقصى اليمين واليسار يسببن بعض، وينعت كل من هم الاخر بالفسوق والرجعية والجهل، ويدفع الثمن الفتيات الحالمة بالنجاح والتفوق، من يردن أن يسيروا في هذه الحياة بكل هدوء وسلام فيُرغموا على خوض معركة لا يُردنها من  البداية، يحاربهن المجتمع في كل مجال جديد يجدن فيه فرصة ذهبية ، كل هذا لأنهن فتيات والذكور يفعلوا مايحلوا لهن ولا يلوم عليهم أحد مع اننا لو رجعنا للأصل لا ننظر الأمر كون ذكر ولا انثى،  بل كلاهما إنسان وله تجربته وقدرته الخاصة في خوض معركة الحياة، ارتقوا وتعقلوا الحياة ابسط من كل هذا الصخب .

ترشيحاتنا

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ