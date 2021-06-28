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ديني

هل يجوز إخراج كفارة اليمين لمريض يحتاج المال للعلاج؟ مستشار المفتي يجيب

د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور

هل يجوز اخراج كفارة اليمين لشخص مريض يحتاج المال للعلاج ؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

 

واجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر من صفحة دار الإفتاء قائلا: كفارة اليمين طعام عشرة مساكين ، فيجوز تحديد قيمة إطعامهم وإعطاؤها للمريض طالما أنه في حاجة للمال .

 

كفارة حنث اليمين

 

قال الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي يحلف بالله وهو في حالة الغضب، يجب عليه الكفارة في حالة الحنث ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه سواء نفيًا أو إثباتًا.

 

وأوضح عجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: هل تجب الكفارة على من حنث في الحلف بالله وهو غاضب؟ أن الحنث يعني إخلاف اليمين بفعل خلاف مضمونها، مشيرًا إلى أن لليمين أقسام ثلاثة.

 

وأضاف؛ الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، متابعًا؛ الثاني: يمين اللغو، ولا تجب في هذا النوع كفارة.

 

وأكمل؛ القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهي اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذبًا عالمًا، لافتًا إلى أن في وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.

كيفية أداء كفارة حنث اليمين.. فيديو

هل يجوز دفع كفارة الصيام نقداً ؟ أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.

 

أوضح  أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.

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