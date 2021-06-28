«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

في أوائل التسعينيات القرن الماضى ، كانت شاشة بدء تشغيل الإنترنت الهاتفي وتطور الامر بدلاً من إنترنت واحد (الويب على TCP / IP و HTTP) ، ازدهرت مجموعة من البروتوكولات. كان Gopher بمحرك بحث Veronica الخاص به منافسًا للويب. كانت Usenet هي مجموعة الرسائل التي تستخدم للوصول إليها. تم تداول Warez والملفات على FTP . كان IRC هو بروتوكول الدردشة الافتراضي. تم تبادل البريد الإلكتروني من خلال تطبيق سطر أوامر مخصص مثل ELM أو Pine . أكل الويب معظمهم حل محل جوفر. انتقل تصفح يوزنت إلى منتديات الويب ووسائل التواصل الاجتماعي. لا يزال البريد الإلكتروني يستخدم SMTP و POP3 ، ولكن Hotmail و Gmail لاحقًا نقلته إلى الويب. استمرت روابط FTP أيضًا ، ولكن يمكن الوصول إليها الآن عبر الويب. اليوم ، تبدو البلوكشين إلى حد كبير مثل بروتوكولات الإنترنت المتناثرة في أيام الإنترنت الأولى. فبدلاً من حروب الإنترنت ، نعيش حروب Blockchain . منذ إطلاق Bitcoin في عام 2009 ، ظهر انفجار في blockchain في السوق. يوفر كل منها طريقة لنقل الرموز المميزة بأمان في جميع أنحاء العالم. في آخر إحصاء ، هناك المئات من سلاسل الكتل ذات السمعة الطيبة (Dentacoin ) ، وكتب العديد منها بواسطة فرق استثنائية وتم إطلاقها بملايين أو أكثر في التمويل.

تستمر العديد من سلاسل الكتل كمدن أشباح افتراضية - أو سلاسل أشباح . وعلى عكس بروتوكولات الإنترنت ، عندما تفقد blockchain نطاقها ، فإن أمنها يعاني بسبب انخفاض قوة التعدين أو الرافعة. وهذا يؤدي إلى دوامة هابطة شريرة. بالنسبة للبعض ، الحل هو قابلية التشغيل البيني blockchain : بدلاً من عالم اليوم المليء بالمئات من blockchain المعزولة ، يجب أن تتحدث blockchain مع بعضها البعض ، مما يسمح للجميع بالتخصص مع الاستفادة من الكل. على سبيل المثال ، يُطلق على Cosmos أحيانًا اسم "blockchain لربط جميع سلاسل الكتل". أعتقد أن قابلية التشغيل البيني لـ blockchain - على الأقل تلك التي تحاول الاندماج مع معظم blockchain - مضللة بطبيعتها. كما هو الحال مع الويب ، سيأكل الفائزون معظم الخاسرين - ولن يتواصلوا معهم. في الوقت الحالي ، قد يبدو أن الفائزين - Ethereum و Bitcoin اليوم - قد توجوا. لكن البلوكشين الجديدة ستتنافس على تفوق الإنترنت المالي. بعد كل شيء ، يتغير العالم بسرعة ، خاصة في السنوات الوليدة لأي صناعة تقنية. كانت شركة آبل قد فازت في عام 1980 ، حتى جاء حاسوب آي بي إم وتوج الفائزين بشركتي مايكروسوفت وإنتل. ستشتمل سلاسل الكتل الفائزة على ازدهار من الرموز المميزة التي تتحرك عبر بنيتها الأساسية ، بنفس الطريقة التي يعمل بها بروتوكول TCP / IP و HTTP على تشغيل الويب الذي نعرفه. حالات استخدام البلوكشين متنوعة للغاية لدرجة أن عددًا قليلاً من عمالقة اليوم سوف يتعايشون ، تمامًا مثل تعايش بروتوكولات الإنترنت. تم بناء بروتوكولات الإنترنت التي نجت اليوم حول حالات الاستخدام الفريدة: FTP موجود لنقل الملفات ، UDP للاتصالات الصوتية / المرئية خفيفة الوزن ، POP3 / SMTP لرسائل البريد الإلكتروني. . تعكس سلاسل الكتل اليوم حالات الاستخدام المتنوعة هذه. لا تحتاج Bitcoin إلى جعل تطوير العقود الذكية أمرًا بسيطًا عند العمل كمخزن آمن للقيمة. يوفر Zcash طبقة من الخصوصية يمكن لعدد قليل من المجموعات الأخرى إدارتها. يهدف Filecoin إلى حالة استخدام واحدة: تخزين الملفات. يعتمد نجاح Ethereum في DeFi على سهولة كتابة لغة البرمجة وقيادة مبكرة في الأولويات المالية. ربما مثل HTTP وشبكة الويب العالمية ، ستظل blockchain واحدة تستوعب معظم المنافسين. بينما يعلن مطورو blockchain بفخر أن blockchain الخاص بهم سيكون "One Chain" ، كل ما نعرفه حقًا هو أن هناك المزيد من التفكك في المستقبل. تمامًا مثل الإنترنت ، ستعيد blockchain الطريقة التي نتعامل بها والطريقة التي نعيش بها.

في بداية شهر (مارس 2021) ، بدأت الأخبار حول صراع الولايات المتحدة والصين بالظهور ، حيث تبذل إدارة بايدن جهودًا للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا من خلال الكشف عن خطة لحشد تحالف من الدول للقتال من أجل التفوق في مختلف المجالات التكنولوجية. . ومع ذلك ، بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هواوي العام الماضي ، فإن هذه الخطط الأمريكية الأخيرة لا تشكل مفاجأة كبيرة للصين التي بدأت بالفعل في قفزة نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. أحد مجالات التكنولوجيا التي ترغب الصين في أن تكون لها اليد العليا ، هو تقنية blockchain التي تعد أساس معاملات العملة المشفرة. تعمل أيضًا على كبح هيمنة الولايات المتحدة على العملات المشفرة من خلال إعلان الحرب على تعدين العملات المشفرة المملوكة للأفراد ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار العملات المشفرة. يعود الإعلان عن سياسة حظر التعدين المشفر إلى عام 2019 عندما تزايدت التكهنات بشأن الاحتيال وإهدار الطاقة الناتج عن معالجة الكمبيوتر للعملات المشفرة. وفقًا لمسودة السياسة التي تم إصدارها في ذلك الوقت ، تعهدت بكين بوقف انبعاثات الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 ٪ هذا العام والحد من النمو التدريجي لاستهلاك الطاقة إلى حوالي 5 ملايين طن من الفحم القياسي الذي يأتي في الغالب من محطات تعمل بالفحم (مثل مثل تلك التي تولد الكهرباء لمعدات تعدين البيتكوين) ، وغيرها من الصناعات الثقيلة. لذلك ، بينما اتخذت الصين خطوات لحث المقاطعات على تقليل استهلاكها للطاقة ، من المقرر أن تحظر منغوليا الداخلية ، التي تمثل 8.7٪ من تعدين البيتكوين في الصين بسبب قوتها الرخيصة ، تعدين العملات الرقمية بحلول أبريل 2021 ، بينما تحظر أيضًا مشاريع العملات الرقمية الجديدة لتقييد النمو في استهلاك الطاقة إلى حوالي 1.9 ٪ في عام 2021. بالإضافة إلى المخاوف البيئية التي لا يتم تعويضها حتى بأرباح كافية للحكومة ، لا تفضل الصين الأسواق المالية غير المنظمة داخل أراضيها من خلال عدم السماح للمؤسسات المالية في معاملات العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه ، ترغب في السيطرة على العملة المشفرة من خلال السماح للبنوك المملوكة للدولة بإطلاق مشاريع blockchain الخاصة بها بالإضافة إلى إنشاء عملة مشفرة من الدولة.

إن محورية دور Bitcoin في النظام المالي العالمي يرجع إلى أن Bitcoin ، من بين العملات المشفرة الأخرى ، يُنظر إليه على أنه تحوط من المخاطر التضخمية والجيوسياسية مما يعني أنه عندما تكون هناك توترات بين القوى العالمية أو عندما تكون هناك أزمات عالمية ، مثل COVID-19 ضرب الوباء ، لا تزال Bitcoin مرنة من منظور السعر. الأهم من ذلك ، أن مصلحة الاستثمار المؤسسي في Bitcoin تأتي من توفر وصول Bitcoin على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بغض النظر عن البلدان والحدود. الجدير بالذكر أن الحرب على تعدين العملات المشفرة قد تتسبب في ارتفاع أسعار العملات المشفرة ، وهو ما يفسر بطريقة ما الرغبة في إغلاق مناجم العملات المشفرة. حتى وصلنا إلى تلك الحقبة من الأصول الرقمية ، اعتادت الولايات المتحدة أن يكون لها تأثير على تبادل الأموال والممتلكات التناظرية في جميع أنحاء العالم ، حيث أسست أي بورصة دولية على الدولار ، الولايات المتحدة. ومع ذلك ، تريد الصين أن تكتب الجمل النهائية لهذه الحقبة من خلال تحدي الهيمنة المالية الأمريكية. من السهل أن نلاحظ أن الحكومة الصينية في وضع انتقامي بعد أن دعت إدارة ترامب السابقه المملكة المتحدة للانضمام إلى الحظر الذي فرضته على الأعمال اللاسلكية لشبكة 5G الخاصة بشركة هواوي الصينية إلى جانب عقوبات أخرى.

بينما تسعى الولايات المتحدة لحماية الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية ، تطمح الصين إلى تصدير نموذجها الاقتصادي الخاص بها حول العالم. لذلك ، تتخذ الصين خطوات متسقة نحو:

1- تنفيذ مشروع العملة الرقمية ، المعروف باسم المدفوعات الإلكترونية للعملة الرقمية ، أو DCEP ، وهو عبارة عن بلوكتشين مدمج بحيث تسمح مجموعة واسعة من هذه التكنولوجيا للحكومة الصينية بنشر اعتماد عملتها الرقمية. قد تكون هذه طريقة تمكن الكيانات الصينية من تجنب الرقابة المالية الأمريكية.

2- بالإضافة إلى ذلك ، منحت الحكومة ستة بلوكشين عامة الوصول إلى شبكة خدمات بلوكتشين الخاصة بها ودعت المحكمة العليا الصينية إلى تعريفات أقوى لحقوق ملكية العملة الرقمية للمواطنين.

3- علاوة على ذلك ، كطريقة أخرى للرد ، أعلنت مجموعة Ant Group (200 مليار دولار) ، التي تدير منصة مدفوعات Alipay عبر الهاتف المحمول التابعة لشركة Alibaba ، أن إدراجها العام لن يحدث في نيويورك هذه المرة ولكن في شنغهاي وهونغ كونغ ، حتى يتمكن المستثمرون المقيمون في الولايات المتحدة الآن محرومون من الوصول إلى هذا العرض العملاق للأسهم الأولية ولن يكون لدى الولايات المتحدة لوائح بشأن أنظمة الدفع في الصين.

4- نظرًا لأن الصين استحوذت على 65 ٪ من قدرة التعدين المشفر اعتبارًا من أبريل 2020 ، فإن الحظر المذكور أعلاه سيؤدي إلى زيادة أسعار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ومشروع العملة الرقمية الصيني الذي سيتجاوز أنظمة الدفع الأمريكية التي استخدمتها الولايات المتحدة فرض العقوبات.

بدأت مرحلة جديدة من المسابقة التقنية عندما أنشأت الصين مخططًا للعملات المشفرة في شرق آسيا ، وأعلنت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية Facebook عن خطتها لـ Libra. تتمثل الخطة الصينية في الأساس في إنشاء عملة رقمية تتكون من اليوان الصيني والين الياباني والوون الكوري الجنوبي ودولار هونج كونج. بدأ البنك المركزي الصيني في اختبار اليوان الرقمي في عدة مقاطعات في البلاد وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في هذه المبادرة. العملة المشفرة الإقليمية المخطط لها هي شبكة دفع عبر الحدود من المفترض أن توسع التجارة الدولية ، وقد تدعم أيضًا اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان الأربعة. يتماشى هذا الاقتراح مع محاولة الصين تعزيز علاقاتها مع الدول الثلاث الأخرى ردًا على فصل الولايات المتحدة عن الصين. في نفس الوقت، تطمح إلى استخدام عملتها دوليًا. قبل كل شيء ، كثفت الصين دراساتها حول اليوان الرقمي عندما أعلن Facebook عن خطة العملة المشفرة المنقحة من Libra في يونيو من العام2022. كانت خطة Libra الأولية هي إنشاء سلة من العملات الرقمية ، ثم تمت مراجعتها لتقديم عملات منفصلة مدعومة بعملات ورقية فردية مثل الدولار واليورو ، بسبب مخاوف من الجهات التنظيمية المالية التي تدعي استخدام عملات مختلفة في عملة واحدة. من شأنه أن يضعف تأثير السياسة النقدية. بما أن السلطات النقدية الأمريكية متشككة بشأن الخطة ، فإنها لا تزال غير مؤكدة. كانت خطة Libra الأولية هي إنشاء سلة من العملات الرقمية ، ثم تمت مراجعتها لتقديم عملات منفصلة مدعومة بعملات ورقية فردية مثل الدولار واليورو ، بسبب مخاوف من الجهات التنظيمية المالية التي تدعي استخدام عملات مختلفة في عملة واحدة. من شأنه أن يضعف تأثير السياسة النقدية. بما أن السلطات النقدية الأمريكية متشككة بشأن الخطة ، فإنها لا تزال غير مؤكدة. كانت خطة Libra الأولية هي إنشاء سلة من العملات الرقمية ، ثم تمت مراجعتها لتقديم عملات منفصلة مدعومة بعملات ورقية فردية مثل الدولار واليورو ، بسبب مخاوف من الجهات التنظيمية المالية التي تدعي استخدام عملات مختلفة في عملة واحدة. من شأنه أن يضعف تأثير السياسة النقدية. بما أن السلطات النقدية الأمريكية متشككة بشأن الخطة ، فإنها لا تزال غير مؤكدة. تجدر الإشارة إلى حالة كوريا الشمالية. على غرار الصين ، تواجه كوريا الشمالية عقوبات اقتصادية أمريكية بدأت في تطوير طريقة مبتكرة للخروج من القيود المالية ، وهي العملة المشفرة. يمكنها تعدين أو سرقة البيتكوين بشكل فعال لدعم اقتصادها وبرنامج الصواريخ بفضل وفرة الطاقة الرخيصة من الفحم ، في حين أن عزلها عن العالم هو نعمة بطريقة تجعل مناجمها غير قابلة للوصول وغير خاضعة للإشراف ، على عكس الحالة الصينية.

وبالمثل ، فإن العقوبات الأمريكية المعوقة المفروضة على إيران تسبب عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد. ومع ذلك ، قد يكون المخرج هو امتلاك حصة كبيرة من تعدين العملات الرقمية العالمية. في الواقع ، تحاول إيران استخدام التعدين المشفر كمصدر دخل للبلد. لذلك ، تحاول عرقلة التعدين الخاص للعملات المشفرة في محاولة للسيطرة على تدفق الإيرادات الخارجة منه. لذلك ، اضطرت الدولة إلى إغلاق العديد من مناجم العملات المشفرة خاصة بعد انقطاع التيار الكهربائي وإلزام الآخرين بالتسجيل لدى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة والكشف عن هوياتهم ، وحجم مزارعهم ذات التعريفات المرتفعة على استهلاكهم للطاقة من 482 ريالًا إلى 1930 للكيلووات في الساعة (بالدولار الأمريكي من 0.1 سنت إلى 4.6 سنت). أبرمت إيران أيضًا صفقات مع مستثمرين أجانب لتعدين العملات الرقمية من الصين وتركيا الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا بفواتير جديدة تدر دخلاً للبلاد بعيدًا عن أيدي الولايات المتحدة. مع الزيادة المستمرة في حصة إيران في الصناعة ، من المتوقع أن تستعيد إيران قوتها في الشرق الأوسط وقد تؤثر أيضًا على سوق النفط من خلال دخول الأعمال التجارية بالعملات المشفرة.

قد يشير تسليط الضوء على التحول في الاتجاهات الاقتصادية العالمية بعد جائحة الفيروس التاجي إلى أن العالم يتجه نحو حالة من تراجع العولمة حيث الاكتفاء الذاتي والتوطين هما الاتجاهات الجديدة. هذه المفاهيم في الواقع تخلق مفارقة بين تطلعات التوسع النقدي والحريات المالية وحماية النظم المالية الوطنية. تشهد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين حول السيطرة على تقنية Blockchain نهجين مميزين. تهدف الولايات المتحدة إلى الحفاظ على لامركزية العملة المشفرة مع تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على بناء منشآت تعدين العملات المشفرة الخاصة بهم في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى ، تعمل الصين على ترويض جميع مناجم التشفير المملوكة للأفراد في محاولة للسيطرة عليها. قد تنجح الصين في خطتها في تقليص هيمنة الولايات المتحدة كاحتياطي عالمي وتقليل قوتها كقوة مالية عالمية. ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة على جميع الجبهات ، خاصة وأن الحرب بين البلدين لا تشمل العملات الرقمية وتقنيات blockchain فحسب ، بل تشمل أيضًا جوانب أخرى مثل الأنظمة الاقتصادية وسباق التسلح والديناميات الجيوسياسية وحقوق الإنسان ، التي تحتل فيها حرب التكنولوجيا مساحة متواضعة. ومع ذلك ، أصبحت الرغبة في الهروب القائم على التكنولوجيا من الأنظمة المالية الأمريكية مطلبًا كبيرًا لكبح العقوبات المفرطة التي تفرضها الولايات المتحدة على منافسيها.

