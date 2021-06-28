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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راجل و 2 ستات

رد هيدى كرم علي موقف امرأة شاهدت زوجها أثناء الحديث مع آخري

هيدى كرم
هيدى كرم

طرح برنامج " راجل و 2 ستات" المذاع على قناة أون أى من تقديم شيريهان أبو الحسن وهيدى كرم والفنان سامح حسين، سؤال بعنوان "رجل لا يسمع و امرأة لا تري.. النتيجة أيه ؟".

 

وقالت شيريهان أبو الحسن، إنها لا تصمد مع المواجهة معلقة: “لو امرأة فتحت تلفون جوزها وطلع فيه حاجة لازم تواجه".


وقال الفنان سامح حسين، خلال برنامج " راجل و 2 ستات"  إن المرأة لا يحق لها أن تفتح موبايل زوجها، ولكن اذا قامت بفتح الموبايل وشاهدت أنه يتحدث مع السيدات، ففى هذه الحالة نتوقف، هل الرجل يعتاد هذا الأمر قبل الزواج، أم أن هذه أول حلة، ومن هنا تواجه.

 

كما قالت هيدى كرم: " مفيش حاجة اسمها تسكت لازم المرأة تتكلم و تواجه، ولازم يكون فى موقف" مؤكدة أن المرأة فى فترة الخطوبة عليها أن تدرس كل شئ فى شريك حياتها، فاذا قبلت به فى البداية فهى المسئولة، ولكن فى كل الأحوال على المراة المواجهة.

 

ويقدم برنامج "راجل و 2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

 

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.

 

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شيريهان أبو الحسن: 15% من حالات الطلاق بسبب الخيانة الافتراضية

 

قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، إن هناك فرقا بين وجود صداقات كثيرة على الإنترنت والخيانة الإلكترونية، لافته إلى أن هناك رجالا كثيرين لا يرون أن حديثهم مع صديقاتهم عبر الإنترنت خيانة وأن العلاقات الإكترونية ليست خيانة.

وأضافت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، خلال حوارها ببرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON، أن الدراسات الصادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية عام 2019 تشير إلى أن 27% من حالات الطلاق منذ أقل من 5 سنوات سببها الإنترنت والعلاقات عبر الإنترنت.

وأشارت الاعلامية شيريهان أبو الحسن، إلى أن 15% من حالات الطلاق منذ أقل من 5 سنوات؛ بسبب الخيانة الافتراضية وإن الزوج يقوم بعمل علاقة عاطفية أون لاين دون أن يرى الطرف الآخر.
 

راجل و 2 ستات المراة هيدي كرم برنامج راجل و 2 ستات سامح حسين

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