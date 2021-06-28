اعتبارا من أول يوليو.. ترقية 5539 موظفا بوزارة العدل

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بإعمال قواعد ترقية الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط، مما أسفر عن ترقية 5539 موظفا اعتباراً من أول يوليو.

وشمل القرار ترقية :

2291 موظف بالقسم المدني.

1685 موظف بأقلام المحضرين.

816 موظف بقسم الخدمات المعاونة.

747 موظف بالمحاكم الاقتصادية والأخصائيين ( قانوني – نفسي – اجتماعي )

وقالت وزارة العدل أنه سيتم تباعاً ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.