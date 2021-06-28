خطوات وشروط الالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراه .. تفاصيل

يتجه عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية، بعد الانتهاء من السنوات الدراسية بمختلف الكليات، إلى الالتحاق بـ رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كما يقال عنها “الدراسات العليا” ويحاول الجميع العمل على رسائل الماجستير والدكتوراه فى نفس مجلاتهم أو فى مجال آخر مختلف عن مجال تخصصهم فى الكلية .

وفى هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، كل المعلومات التى يحتاجها طلاب الدراسات العليا لعمل رسائل الماجستير والدكتوراه .

مواعيد الدراسات العليا جامعة القاهرة 2021

وضعت جامعة القاهرة وقت محدد أمام طلاب الماجستير والدكتوراه للقبول فى البرامج المختلفة، جاءت مواعيد الدراسات العليا جامعة القاهرة كالاتى :

1- كلية الآداب

للدبلومات والسنة التمهيدية خلال شهر يوليو من كل عام.

2- كلية الحقوق

بالنسبة للدبلوم من أول أكتوبر إلى آخر ديسمبر، والماجستير والدكتوراه طول العام

3- كلية الاقتصاد والعلوم سياسية

مواعيد القبول بالنسبة للمصريين من 1/8 حتى 30/8 ، أما الوافدين من 1/7 حتى 30/8.

4- كلية التجارة

بالنسبة للدبلومات وتمهيدى الماجستير والدكتوراه من 1/8 حتى 31/8.

5- كلية العلوم

بالنسبة للماجستير وتمهيدى الماجستير والدبلوم خلال شهر يوليو ، وبالنسبة للدكتوراه والطلبة الوافدين طوال العام.

6- كلية الطب

مواعيد القبول بالدبلوم درجتي الماجستير والدكتوراه كالآتى:

تقبل الأوراق خلال شهر يوليو فقط من كل عام(1 يوليو حتى 31 يوليو).

تبدأ الدراسة خلال شهر أكتوبر من كل عام.

يكون التقدم للقيد لدرجة الدكتوراه مرتين فى العام خلال شهر أكتوبر ومارس من كل عام (تقدم الأوراق فى يناير لدور مارس وفى أغسطس لدور أكتوبر.

7- كلية التمريض

مواعيد القبول بالنسبة (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) ، خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام.

8-كلية طب الفم الأسنـــان

مواعيد القبول خلال المدة من أول يوليو حتى نهايته من العام المراد القيد به للدبلوم ودرجة الماجستير وطوال العام للدكتوراه.

شروط تحضير الماجستير في مصر 2021

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من احدى الجامعات بتقدير عام (جيد) على الأقل أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل جامعة .

- أن يكون المتقدم حاصلاُ على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات غير المصرية المناظرة لها بتقدير عام (جيد) على الأقل فى متوسط تقديراته خلال سنوات الدراسة .

-إذا كان الطالب يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية يجب أن يحصل على موافقة جهة العمل أو أن يقدم إقرارًا بأنه لا يعمل .

تكلفة دراسة الماجستير في مصر 2021

تختلف مصروفات دراسة الماجستير بمصر من جامعة لاخرى و من تخصص لاخر و تحدد كل جامعة و كل كلية المصروفات الخاصة بها.

تكلفة ماجستير جامعة القاهرة

مصروفات ماجستير جامعة القاهرة قدرها حوالى 2000 جنيه تسدد مرة عند بدء القيد ومرة أخري بعد عام من القيد، ومصروفات تسجيل قدرها حوالى 1500 جنيه تسدد مرة واحدة عند طلب تسجيل خطة البحث، ومصروفات تشكيل قدرها حوالى 1500 جنيه تسدد مرة واحدة عند طلب تشكيل لجنة الحكم .

تكلفة ماجستير جامعة عين شمس

1- الماجستير في الآداب والتربية

100 صندوق الدراسات العليا . 500 تدريب واستهلاك.

2 جنيه رسم دخول امتحان . 100 رعاية طبية.

2- مصروفات ماجستير في العلوم

100 جنيه صندوق الدراسات العليا 600 تدريب واستهلاك الأجهزة

20 خدمة إلكترونية 82.25 رسوم دراسية

2 جنيه رسم دخول امتحان 100 رعايه طبية

شروط تحضير الماجستير في جامعة القاهرة

يتطلب الالتحاق ببرنامج ماجستير جامعة القاهرة عدد من البنود يجب توافها فى الطالب وهى :

1- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام جيد على الأقل أو B- من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو أي درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات .

2- على الطالب أن يتفرغ للدراسة يومين على الأقل أسبوعيًا .

3- يجب الطالب يتقدم ببيان بمقررات الدراسات العليا السابق دراستها .

4- يجوز لمجلس الكلية الموافقة على قبول الطلاب الراغبين فى التسجيل للدراسات العليا لدرجة الماجستير والحاصلين على تقدير مقبول بشرط الإنتهاء من مقررات تأهيلية يحددها القسم لا تقل عن 12 ساعة معتمدة يحددها المشرف الأكاديمى ويوافق عليها مجلس القسم المختص ويشترط تحقيق متوسط نقاط 2,7 كحد أدنى بالإضافة إلى الحصول على تقدير B- على الأقل فى كل مادة .

5- يجوز قيد الطلاب المتقدمين لدرجة الماجستير حاصلون على بكالوريوس الهندسة فى غير التخصص المطلوب بعد أدائهم امتحان المقررات التأهيلية التي قد يطلبها القسم المختص ولا تحتسب هذه الساعات ضمن الساعات المذكورة .

خطوات تسجيل الماجستير في مصر

أ- تقديم ورقة فكرة البحث للتقديم لرسائل الماجستير و الدكتوراه

تقديم ورقة فكرة البحث لاي من رسالتي الماجستير و الدكتوراه هو قيام الطالب بعرض مختصر لمضمون فكرة الدراسة الجديدة التي ينوي ان يبدأ بتناولها بالبحث و التحليل و التأكد انها ليست فكرة سبق تناولها في دراسات سابقة.

و هذه الورقة ، التي لا تتجاوز عدة صفحاتها ٥ صفحات، يجب ان تشتمل علي ما يلي:

1- مقدمة عن الموضوع و الجديد الذي يقدمه مقارنه بدراسات و رسائل سابقة تناولت موضوعات في هذا المجال ، او بيان ان هذا موضوع جديد لم يتم تناوله بالدراسة فيما سبق.

2- استعراض لاهم الادبيات العالمية التي اهتمت بهذا المجال الاقتصادي و اهم اوجه الاختلاف النظري والتحليلي فيما بينها.

3- اشكالية البحث و التساؤلات الاساسية التي يحاول الطالب الاجابة عليها.

4- المنهجية المتبعة في الدراسة و التحليل.

5- الجديد الذي تضيفه الدراسة من الناحية النظرية و من ناحية صنع السياسات الاقتصادية.

بعد ان يقدم الطالب ورقة المقترح المبدئي يتم إرسالها اثنين من المحكمين لقرائتها و إبداء الرأي فيها و قد يطالب الطالب بإجراء تعديلات بها من السادة الاساتذة اعضاء هيئة التدريس و عليه ان يلتزم باجرائها و الحصول علي موافقتهما علي التعديلات النهائية علي المقترح.

ب- تقديم ورقة المقترح البحثي للتقديم لرسائل الماجستير و الدكتوراه

يشتمل المقترح البحثي التفصيلي على نفس النقاط السابقة و هي:

1- مقدمة عن الموضوع و الجديد الذي يقدمه مقارنه بدراسات و رسائل سابقة تناولت موضوعات في هذا المجال ، او بيان ان هذا موضوع جديد لم يتم تناوله بالدراسة فيما سبق.

2- استعراض لأهم الأدبيات العالمية التي اهتمت بهذا المجال الاقتصادي و أهم أوجه الاختلاف النظري او التحليلي فيما بينها.

3- اشكالية البحث و التساؤلات الاساسية التي يحاول الطالب الإجابة عليها.

4- المنهجية المتبعة في الدراسة و أدوات التحليل او النماذج الاقتصادية التي سوف يتم استخدامها .

5- الجديد الذي تضيفه الدراسة من الناحية النظرية و من ناحية صنع السياسات الاقتصادية.

٦ـ قائمة المراجع الأساسية .