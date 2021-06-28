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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء تعرض إصداراتها بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

دار الافتاء في معرض
دار الافتاء في معرض الكتاب - ارشيفية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن مشاركتها هذا العام بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، المزمع عقدها في الأول من يوليو 2021، حيث تعرض إصدارتها في صالة 4 جناح B41.

 

وصرح محمد فايد -مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية- أن مشاركة الدار في معرض الكتاب تأتي استكمالًا لاستراتيجيتها التي تبنتها منذ سنوات لنشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة من خلال إصدارات دار الافتاء  التي تتبنى الفكر الوسطي والمنهجية العلمية المنضبطة.

 

وأضاف أن دار الإفتاء حريصة كل عام على المشاركة في معرض الكتاب، حيث تعد فرصة كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القراء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات حيث تقدم إصداراتها بأسعار في متناول الجميع.

 

وحول إصدارات الدار التي سيتم عرضها في جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب هذا العام، أوضح فايد أن من أبرز هذه الإصدارات كتاب: "فتاوى النوازل .. وباء كورونا" لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و"القضايا المتعلقة بذوي الهمم من واقع فتاوى دار الإفتاء"، "قضايا فقه الدولة"، "وقضايا تشغل الأذهان"، وموسوعة دليل الأسرة في الإسلام بجزأيها، و"تنظيم النسل وتحديده في الإسلام"، وموسوعة "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية"، و"أحكام المسنين"، و"فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام".

 

وأشار إلى أنه من بين الإصدارات كذلك كتاب "فتاوى وأحكام المعاملات المالية"، و"الفتاوى الطبية"، و"فتاوى الشباب"، و"الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب"، و"الجهاد: مفهومه وضوابطه وأحكامه"، و"القضايا المتعلقة بالجندية" و"العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من واقع فتاوى دار الإفتاء"، وموسوعة الأعمال الكاملة للعلامة محمد فرج السنهوري" في 13 مجلدًا، و"موسوعة السياسة الشرعية"، و"ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل"، وغيرها الكثير من الإصدارات المتنوعة التي تغطي كافة التساؤلات التي قد تأتي إلى أذهان القراء والباحثين من المتخصصين وغير المتخصصين.

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