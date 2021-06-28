عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق التهم مخزن منظفات في أوسيم وضبط مالكه

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق اندلع داخل مخزن منظفات صناعية، بمدينة أوسيم، في محافظة الجيزة، مما أسفر عن تفحم محتوياته.

 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق، بمخزن منظفات صناعية، بإحدى القرى في أوسيم، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق وفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

 

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء والتي نجحت في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق واخماده دون إصابات. 

 

وأشارت التحريات الاولية برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان ماس كهربائي وراء اشتعال النيران. 

 

وألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على مالك المخزن لعدم تطبيقه اشتراطات الامن الصناعي واشتراطات الحماية المدنية للوقاية من الحرائق والأخطار. 

 

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

يشار إلى أنه خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، تكثر حوادث الحرائق في المنازل والشركات، ما قد ينتج عنه خسائر بشرية أو مادية، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز النصائح التي يمكن اتباعها من أجل تجنب الحرائق خلال فصل الصيف وفقا لما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ومنظمة السلامة والأمان العالمية .

 

كيف تتجنب الحرائق خلال فصل الصيف؟

احرص على صيانة التوصيلات الكهربائية بصفة متستمرة، وتجنب تحميل المقابس أكثر من طاقتها من خلال توصيل عدة أجهزة في مشترك واحد.

 

لا تترك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في وضع التشغيل لمدة طويلة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها ثم اشتعالها.

 

لا تضع أسطوانات الغاز تحت أشعة الشمس ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، وبالتالي حدوث الانفجار، وتجنب وضع أنابيب الغاز في أماكن مرتفعة الحرارة وتركها مفتوحة عرضة للحرارة.

 

لا تلمس الأجهزة والأيدي مبللة، ولا تضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ومراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار، كما يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية بعيدة عن الممرات وتجنب مرورها فوق او بالقرب من مصادر الحرارة او تحت السجاد.

 

افصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الانتهاء من استعمالها، واستبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق.

 

ويمكن تركيب أنظمة الإنذار من الحريق، التي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عند حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط الخارجي المحيط بها، وابعد الأجهزة عن أى مصدر حرارة مباشر، وافصل الأجهزة عن الكهرباء عند الخروج من المنزل.

 

استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

 

توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

 

توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة، وتجنب التدخين بالمنزل.

 

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين الاتصال برقم الإدارة العامة للحماية المدنية الموحد 180 في حالة حدوث حريق.

بسبب تسريب غاز.. تفاصيل حريق مطعم بـ العمرانية

اندلاع حريق في 8 منازل بقرية الربوة بأسيوط

الحماية المدنية بالجيزة حريق بمخزن منظفات صناعية قوات الأمن بالجيزة امن الجيزة مدينة أوسيم

ترشيحاتنا

رئيس سلامة الغذاء يفتتح مقر الهيئة بالغرفة التجارية بالجيزة غدا

إنقاذ حياة مريض فشل كلوي بعملية توصيل شريان في التأمين الصحي ببورسعيد

من جنحة لـ جناية شامل الإلكتروني.. تفاصيل قانون التحرش المغلظ الجديد

برلماني: رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص يتماشي مع الأسعار الحالية

لمزارعى الموز.. 15 نصيحة يجب مراعاتها خلال يوليو

شوبير يحسم جدل تعديل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هرب من الحر ومات في ترعة..غرق طالب عقب خروجه من الامتحان بالبحيرة

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

خالد الغندور يعلق على خروج بيراميدز من بطولة الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ