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رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس الجامعة: جهود الأزهر الشريف تصب في خدمة الإنسانية

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة

 أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن جهود  مؤسسة الازهر الشريف جامعًا جامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تضع نصب أعينها خدمة الإنسانية جميعا. 


وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خلال احتفالية نظمها المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر لتدشين كتابي  " التربية السكانية  - وتنظم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين" بحضور ومشاركة السفير كريستيان برجر ممثلا للاتحاد الأوروبي، والدكتورة فريدريكا ميجر ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان، أن الخطاب في القرآن الكريم خطاب عام للإنسانية كلها  ومنه قول المولى عز وجل، يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، مشيرا إلى أن رسالة مؤسسة  الازهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تعمل على خدمة الإنسانية، من خلال تسير قوافل طبية وإغاثية إلى العديد من الدول العربية والأفريقية، بجانب ذلك حقق قطاع الطب بجامعة الأزهر نجاحات كبيرة  على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا. 


وأشاد نائب رئيس الجامعة، بجهود المركز الدولي الاسلامي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعمل على توعية المجتمع  بتحديات كبيره تحقيقا لرؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة، وفقا لتوجة الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 


كما أشاد بإدارة الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز عميد كلية الطب الأسبق صاحب الفكر المستنير، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود تتم بجهود ومباركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، لافتا إلى أن جميع هذه الجهود تعود بالنفع على المجتمعات محليا وإقليميا ودوليا، انطلاقا من عالمية رسالة الأزهر الشريف.

الازهر الشريف الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي

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