تعرف على تفاصيل أبلكشن E-TADWEER للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

قال الدكتور طارق العربي ، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة ، إن أخطر التعاملات مع المخلفات الإلكترونية ، هو ارسالها لـ العاملين بـ " الروبابيكيا " ، وذلك لأن المخلفات الإلكترونية تحتوي على بعض الأجزاء الخطيرة على البيئة ، وعلى صحة الإنسان .

وأضاف الدكتور طارق العربي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " السفيرة عزيزة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي" ، أن الوزارة تسعى لأن ترسل هذه المخلفات ، لمن هم قادرون على التعامل معها ، وهي تتمثل في مصانع إعادة تدوير رسمية .

وأشار إلى أن مصر لم تكن تمتلك سوى مصنعا واحدا ، كانت لا تصل له سوى 2 % من المخلفات الإلكترونية للجمهورية .

ولفت إلى أن في ذلك الإطار تم تدشين تطبيق " E-TADWEER" ، لتواصل المصانع مع الجهات الأمنة لتصريف تلك المخلفات ، وبقسائم هدايا تحف الجميع على التخلص الآمن منها .

وأكمل أن طريقة العمل على الأبلكشن ، تكون من خلال تصوير المنتج ، ووضعه للبيع ، ومن ثم اختيار هدية مناسبة لها ، نتيجة إيداعها بشكل صحيح .