عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه والوقاية منه

كارما سامى خبيرة
كارما سامى خبيرة تغذية

قالت كارما سامى ، خبيرة التغذية العلاجية  ، إنها من مدرسة كل ما تريد ولكن بكميات مناسبة ، لافتة إلى أن الجسم إن شعر بحالة حرمان كبير يعود للسمنة.


وأضافت كارما سامى ، خلال حوارها ببرنامج تتبيلة ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه من البداية وعمل وقاية عليه .

 

السمنة مرض

 

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية  ، إلى ان القهوة والشاي الأخضر يمكن تناولهما بدلاً من المشروبات التى تؤدي إلى السمنة ، والشوربة والسلطة مهمان فى بداية الطعام حتى تملأ المعدة.

 

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أن مريض السمنة متضرر جسدياً ، ولابد من حبه لنفسه وجسده للبدء فى العلاج المناسب .

 

وقالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول المقبلات قبل الأكل ضروري للغاية، لأن الإنسان يشبع إلى حد ما قبل تناول الوجبة الرئيسية، وبالتالي لا يتعرض للسمنة.

 

وأشارت "سامي"، خلال حوارها مع الشيف يسري، ببرنامج "تتبيلة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين،  إلى أن الإنسان يجب أن يعلم بأنه سيتضرر من مرض السمنة، لكي يستطيع أن يخفض وزنه.

 

وأضافت أن هناك كبسولات تحتوي على زهرة الجرسينا وألياف طبيعية، وتعمل على سد الشهية وتؤدي إلى حالة مماثلة لتكميم المعدة، وبالون المعدة معقبة: "هتاكل كمية بسيطة من الأكل، ولو حاولت تاكل زيادة عن حاجتك هتشعر بالقيء".

 

قالت كارما سامى ، خبيرة التغذية العلاجية ، إن الوقاية ووضع العلاج مهم جداً ، السمنة مرض خبيث ، معلقة “مينفعش نقول عادى ونستهزأ بالدايت ” ، مضيفة أن السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه من البداية وعمل وقاية عليه .

 

وأشارت إلى أن القهوة والشاي الأخضر يمكن تناولهما بدلاً من المشروبات التى تؤدي إلى السمنة ، والشوربة والسلطة مهمان فى بداية الطعام حتى تملأ المعدة ، مضيفة أن مريض السمنة متضرر جسدياً ، ولابد من حب نفسك وجسمك لتبدأ فى العلاج المناسب .

 

خبيرة التغذية العلاجية السمنة مرض خبيث الشاى الأخضر الوجبة الرئيسية حب نفسك وجسمك

ترشيحاتنا

رئيس سلامة الغذاء يفتتح مقر الهيئة بالغرفة التجارية بالجيزة غدا

إنقاذ حياة مريض فشل كلوي بعملية توصيل شريان في التأمين الصحي ببورسعيد

من جنحة لـ جناية شامل الإلكتروني.. تفاصيل قانون التحرش المغلظ الجديد

برلماني: رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص يتماشي مع الأسعار الحالية

لمزارعى الموز.. 15 نصيحة يجب مراعاتها خلال يوليو

شوبير يحسم جدل تعديل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هرب من الحر ومات في ترعة..غرق طالب عقب خروجه من الامتحان بالبحيرة

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

خالد الغندور يعلق على خروج بيراميدز من بطولة الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ