خبيرة تغذية: السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه والوقاية منه

قالت كارما سامى ، خبيرة التغذية العلاجية ، إنها من مدرسة كل ما تريد ولكن بكميات مناسبة ، لافتة إلى أن الجسم إن شعر بحالة حرمان كبير يعود للسمنة.



وأضافت كارما سامى ، خلال حوارها ببرنامج تتبيلة ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه من البداية وعمل وقاية عليه .

السمنة مرض

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية ، إلى ان القهوة والشاي الأخضر يمكن تناولهما بدلاً من المشروبات التى تؤدي إلى السمنة ، والشوربة والسلطة مهمان فى بداية الطعام حتى تملأ المعدة.

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أن مريض السمنة متضرر جسدياً ، ولابد من حبه لنفسه وجسده للبدء فى العلاج المناسب .

وقالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول المقبلات قبل الأكل ضروري للغاية، لأن الإنسان يشبع إلى حد ما قبل تناول الوجبة الرئيسية، وبالتالي لا يتعرض للسمنة.

وأشارت "سامي"، خلال حوارها مع الشيف يسري، ببرنامج "تتبيلة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، إلى أن الإنسان يجب أن يعلم بأنه سيتضرر من مرض السمنة، لكي يستطيع أن يخفض وزنه.

وأضافت أن هناك كبسولات تحتوي على زهرة الجرسينا وألياف طبيعية، وتعمل على سد الشهية وتؤدي إلى حالة مماثلة لتكميم المعدة، وبالون المعدة معقبة: "هتاكل كمية بسيطة من الأكل، ولو حاولت تاكل زيادة عن حاجتك هتشعر بالقيء".

قالت كارما سامى ، خبيرة التغذية العلاجية ، إن الوقاية ووضع العلاج مهم جداً ، السمنة مرض خبيث ، معلقة “مينفعش نقول عادى ونستهزأ بالدايت ” ، مضيفة أن السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه من البداية وعمل وقاية عليه .

وأشارت إلى أن القهوة والشاي الأخضر يمكن تناولهما بدلاً من المشروبات التى تؤدي إلى السمنة ، والشوربة والسلطة مهمان فى بداية الطعام حتى تملأ المعدة ، مضيفة أن مريض السمنة متضرر جسدياً ، ولابد من حب نفسك وجسمك لتبدأ فى العلاج المناسب .