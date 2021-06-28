لمزارعى البلح..ننشر أهم توصيات الزراعة الواجب مراعاتها خلال يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث النخيل في الآتي:

- إجراء عملية التقويس بتعريض السباطات للضوء وتسهيل جمع المحصول.

- إجراء عملية الخف لتحسين جودتها وسرعه انضاجها ويتم الخف بازاله 10- 15 % من عدد الشماريخ من وسط السباطة في المناطق الباردة او تقصير 10- 15 % من طول الشماريخ من طرف السباطه.

- بعد فصل الفسائل من جوار الام تزرع بالجور المجهزة بحيث تكون مائله جهة الشمال حتي لا تتعرض لاشعه الشمس المباشرة ومراعاه عدم دفن القلب في التربه لتفادي تعفنه بفعل مياه الري.

- إضافة الدفعة الثالثة من السماد النيتروجينى بمعدل 250 جم سماد أزوتى لكل شجرة.

يكون الرى غزيرا وعلى فترات متقاربة حتى يكتمل نمو الثمار وتطورها وتلوينها ونقص الماء خلال هذه الفترة يحدث إنخفاض فى سرعه نمو الثمار وصغر حجمها وجفاف الجزء القمى منها.