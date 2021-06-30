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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ لاعب الكرة رياض محرز والشيف نصرت اثناء تناولهما فنجان من القهوة بالذهب الخالص 

وأثار فيديو الـ قهوة بالذهب الخالص موجة كبيرة من الجدل حيث بحث الكثيرين عن فنجان قهوة بالذهب وأين يتم تقديمه .

رياض محرز والشيف نصرت يتناولان قهوة بالذهب

تناول الثنائي  لاعب الكرة رياض محرز والشيف نصرت الذي من الواضح أنه تربط بينهما علاقة صداقة، يجلسان في مكان عام على ما يبدو بأحد الفنادق في اليونان حيث يقضيان عطلتهما.

وقدم الجارسون للاعب رياض محرز والشيف نصرت  فنجانين من القهوة المغطاة بطبقة من الذهب الخالص، حصل كلا من رياض محرز والشيف نصرت على الفنجان الخاص بهم.

قرع الثنائي رياض محرز والشيف نصرت  الفنجانين ببعضهما ثم شربوا منه رشفة واحدة . وأبدوا إعجابهم بالمشروب التركي المرصع بالذهب.

فنجان قهوة بالذهب 

لا يستطيع اغلب الناس بدء يوميهم قبل تناول فنجان من القهوة أي كان نوعها كلا على حسب ما اعتاد عليه فالبعض يتناول كوب من القهوة السادة والأخر قهوة تركي والبعض يتناول كوبا من الكابتشينو والمصنوع من حبيبات القهوة لكن على غير المعتاد ان يتناول البعض فنجانا من القهوة بالذهب الخالص فهو أغرب ما اضيف الي فنجان القهوة .

أماكن تقديم القهوة بالذهب الخالص

 

 بداية تقديم فنجان القهوة بالذهب كانت  كازاخستان من أول الدول التي ظهر بها مطاعم وفنادق تقدم اللاتية والكابتشينو والقهوة بالذهب الصالح للتناول وذلك في عام 2015 وهذه البداية تحديدًا من فندق "ريتزكارلتون" وهو واحد من أشهر الفنادق ولديه أكثر من فرع فى عدد من الدول.

وكانت تكلفة فنجان القهوة بالذهب تصل إلى 3000 تنج كازاخستاني للفنجان القهوة بالذهب الواحد


منذ عامين تقريبًا قرر فندق "برج العرب" في دبي والمشهور بالفخامة بدء تقديم القهوة بالذهب إلى عملائها ونزلائها في الفندق.

واهتم الفندق أن يقدم فنجان القهوة بالذهب الخالص قيراط  24 ، على أن يقدم للعملاء في أوقات معينة من اليوم كما ذكر أحد المواقع الشهيرة الخاصة بالفنادق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول فنجان القهوة بالذهب الخالص من خلال الفيديو جراف التالي.

 

 

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