أول تعليق من وزير التعليم على أزمة طالب الطب بعد التشكيك في شهادته

نحقق وجاري حل الموضوع ..

حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على أزمة طالب طب القاهرة الذي فوجئ خلال الساعات الماضية بالتشكيك في نتيجة الثانوية العامة الخاصة به رغم مرور عامين على إلتحاقه بالجامعة.

حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : نحقق في الامر بإهتمام وجاري حل الموضوع ، وسيتم محاسبة أي مقصر يثبت تورطه في هذا الخطأ .

وأضاف وزير التربية والتعليم : نسعى للحفاظ على صالح ابناءنا الطلاب على كافة المستويات ، ولا نتهاون مع المخالفين.

وكان قد شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، انتشارا لإستغاثة مصورة من طالب في كلية طب القاهرة بسبب واقعة غريبة من نوعها ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة الكاملة لهذا الموضوع .

ماذا قال طالب طب القاهرة في فيديو الاستغاثة ؟

أنا الطالب فادي أيمن، طالب في الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة القاهرة "طب القصر العيني" ، باعمل الفيديو ده عشان استغيث بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وسيادة النائب العام .. أنا طالب عادي زي أي طالب في كلية الطب ، المفروض بنجهز حاليا لامتحانات آخر السنة ، لكني فوجئت بتليفون من شئون الطلاب عندي في الكلية بيقولوا لي انت محروم من دخول الامتحان وطلبوا مني اروح للشئون القانونية المركزية في جامعة القاهرة .. ولما روحت قالوا لي نتيجة الثانوية العامة بتاعتك مزورة والمجموع ده بتاع حد تاني وأنت واخده

وأضاف الطالب : طيب انا دلوقتي معايا رقم جلوسي الاصلي بتاع الثانوية العامة محتفظ بيه بالصدفة ، روحت اطلع اثبات من الادارة العامة للامتحانات ان ده رقم جلوسي ، و هناك اتفاجئت انه متغير عندهم.

وقال الطالب : طب انا كدة اعمل ايه حقي راح ودرجاتي بتروح وفي واحد تاني واخد رقم جلوسي و اسمي وداخل بيه كلية تانية.. انا طالب منكم تساعدوني عشان عندي امتحان السبت الجاي.

هل يملك طالب طب القاهرة مستندات تدل على حقه الضائع ؟

نشر والد الطالب المذكور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كافة المستندات التي تكشف أن الطالب بالفعل دخل امتحانات الثانوية العامة عام 2019 وكان ررقم جلوسه 292550 ، وبياناته المسجلة على رقم الجلوس المكتوب بخط يده تؤكد ان اسمه فادي أيمن منصور ويدرس بمدرسة الشهيد حسام حمزة عبد العزيز التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وكان يدرس في شعبة علمي علوم بالعام الدراسي 2019 .

ماذا فعل وزير التربية والتعليم عند وصول الفيديو إليه ؟

وصل هذا الفيديو لمكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعلى الفور أصدر تعليمات رسمية عاجلة بالبحث والتأكد من مدى صحة ما جاء في مضمون هذا الفيديو المتداول مشددا على “ ان الطالب لو له حق لازم ياخده”.