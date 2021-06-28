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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يحسم جدل تعديل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

شوبير
شوبير

كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات موقف تعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام كايزر تشيفز والمقرر إقامتها 17 يوليو المقبل بالمغرب فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا :" موقف نهائي افريقيا حتي الآن بين الاهلي وكايزر شيفز المباراه في موعدها 17 يوليو بالدار البيضاء ".

وأضاف : “ لا تغيير في اي شئ وفي انتظار اي جديد وللعلم كايزر شيفز لن يتقدم بطلب لتقديم موعد المباراة ”.

حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها على الشارع الكروى الإفريقي فى الساعات الماضية بشأن مصير مشاركة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد قرار حكومة جنوب إفريقيا بفرض حالة من الإجراءات الاحترازية وغلق عدد من المدن ومنها التى يتواجد بها كايزر تشيفز بسبب تفشي كورونا.

 وفور إعلان حكومة جنوب إفريقيا قرار غلق عدد من المدن ومنها التى يتواجد بها كايزر تشيفز بدأ السؤال الأهم يفرض نفسه داخل الشارع الكروى فى إفريقيا وهى إمكانية استبعاد بطل جنبو إفريقيا من مواجهة الأهلى وتأهل الأهلى للمباراة النهائية .

وتؤكد لائحة دوري أبطال أفريقيا أن التواريخ المحددة للمباريات فى أى جولة نهائية ولا يمكن تغييرها إلا حال وجود قوة قاهرة توافق عليها اللجنة المنظمة فى كاف.

 وفى حال عدم اقتناع مسئولى الكاف بها يتم إعلان انسحاب الفريق غير القادر على الحضور فى الموعد المحدد للمباراة، واستبداله بالفريق الذى خرج أمامه من الدور السابق.

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