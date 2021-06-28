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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: حياة كريمة أحدثت ثورة في الطرق الداخلية بالقرى

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم عددا من طلبات الإحاطة بدأتها بمناقشة النائب أحمد عبدالسلام قورة، إنشاء طريق يربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد بطول 170 كم وأيضا استكمال ازدواج طريق سوهاج البحر الأحمر.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات،  إن مبادرة حياة كريمة أحدثت ثورة في الطرق الداخلية بالقرى المصرية لم تشهدها من قبل.

وتابع النائب علاء عابد، أن الصعيد يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يشهدها من قبل .

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة إمكانية تنفيذ الطريق الرابط بين سوهاج والوادي الجديد، وسيتم معاينه الطريق سوهاج الوادي الجديد ويرأس اللجنة النائب محمود الضبع وكيل اللحنة والنائب أحمد عبد السلام قورة مقدم طلب الإحاطة ، ومسئول من الطرق والكباري وتقديم تقرير للجنة ، كما أوصت اللجنة ، بمتابعة ما تم من جهاز حماية النيل.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مبادرة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الطرق الداخلية الصعيد

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