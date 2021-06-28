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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجنايات: ضبط وإحضار 5 متهمين ضمن قضية داعش العجوزة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ضبط وإحضار 5 متهمين وحبسهم على ذمة القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ خلية داعش العجوزة.

والمتهمون المطلوب ضبطهم على ذمة قضية داعش العجوزة هم، أنور سلامة، وكريم طارق إبراهيم، وحسين عبدالتواب، ومحمد أسامة، وأحمد محمود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وضمت قضية داعش العجوزة كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.

تولى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب 

وأتهمت النيابة متهمي خلية داعش العجوزة أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية “ داعش العجوزة ” الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية “ داعش العجوزة " مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

داعش داعش العجوزة أخبار المحاكمات المستشار محمد السعيد الشربيني محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ

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