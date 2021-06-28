لعلاج التجاعيد ومنح النضارة.. إليكِ ماسك الكاكاو والشاي الأخضر

يعد ماسك الكاكاو والشاي الأخضر قناعًا رائعًا يجعل البشرة متألقة ونضرة ويتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

يحتوى ماسك الكاكاو والشاي الأخضر على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التى تساعد فى حماية البشرة من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الجلدية.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك الكاكاو والشاي الأخضر الذي يعيد نضارة البشرة وجمالها وذلك وفقا لما جاء فى موقع “boldsky ”

مكونات ماسك الكاكاو والشاي الأخضر:

نصف كوب من مسحوق الكاكاو

2-3 أكياس شاي أخضر

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل ماسك الكاكاو والشاي الأخضر:

- قومي بغلي أكياس الشاي الأخضر فى كمية مناسبة من الماء واتركيه حتى يبرد .

- اخلطي جميع المكونات مع مياه الشاى الأخضر ثم أضيفي الزبادي إليها إذا احتجتِ إلى قوام أكثر سمكًا.

- ضعي العجينة على البشرة واتركيها تجف نصف ساعة واغسليه بالماء البارد أو الفاتر.

- يمكنكِ استخدام ماسك الكاكاو والشاي الأخضر مرة أو مرتين في الأسبوع بحد أقصى.