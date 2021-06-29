اقتصاد الإمارات|مذكرة تفاهم لتقديم حلول مبتكرة للمنشآت الصغيرة

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع زوهو كوربوريشن، شركة التكنولوجيا العالمية التي تمتلك مجموعة واسعة من الحلول السحابية للأعمال، بهدف تعزيز تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات .

وبحسب ما اعلنه تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية "وام"، فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى تمكين عملاء المصرف من الاستفادة من حلول المؤسسات ذات التكلفة التنافسية لمساعدتهم على تحقيق التحول الرقمي الناجح وكذلك استثمار الإمكانات الكاملة لأعمالهم.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم المالي وغير المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة حيث تضم وبموجب مذكرة التفاهم ، سيتم توفير زوهو ون أكثر من 45 تطبيقًا تتمتع بمقدرة على ربط وظائف الأعمال المتنوعة بسلاسة تامة بما فيها /المبيعات، والتسويق، ودعم العملاء، والتمويل، والموارد البشرية، والتعاون/ لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عملاء مصرف الإمارات للتنمية بأسعار مخفضة.

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وسيتم عبر هذه الشراكة تزويد العملاء الحاليين لمصرف الإمارات للتنمية بـ Zoho Wallet التي تحتوي رصيدا بقيمة 900 دولار أمريكي لشراء زوهو ون، في حين أصبح بإمكان عملاء المصرف الجدد الاستفادة من تلك الخدمات مقابل 1800 دولار، بشرط استيفاء الشروط والأحكام المنصوص عليها.

ويتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع تدشين البرنامج الإستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية الذي يركز على أن يكون المحفز والمحرك الإضافي الطموح لتطوير وتمكين الاقتصاد الإماراتي، وداعم رئيس للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فيما ترتكز رسالة ومهمة المصرف على دعم أجندة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تمكين الأفراد ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وكذلك تعزيز التقنيات المبتكرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ومن المتوقع أن يساعد المصرف الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على زيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى أكثر من 70% بحلول نهاية عام 2021.

كما يمكن لعملاء مصرف الإمارات للتنمية الدخول إلى منصة زوهو ون ذات التطبيقات المتعددة، والتي ستساعد المشاريع والشركات على التحول الرقمي، وكذلك إدارة وأتمتة العمليات المعقدة، وبالتالي زيادة الإنتاجية. وذلك لأن جميع التطبيقات مبنية على التكنولوجيا التي طورتها الشركة، ومدعومة بنموذج بيانات مشترك، ولهذا، فإنها تتكامل مع بعضها البعض، مما يسمح لأصحاب الأعمال بتجاوز تعقيدات الإدارات وتحويل عملية إدارة الأعمال بالكامل إلى نظام موحد يعمل بسلاسة وبإشراف أقل.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: " يستعد مصرف الإمارات للتنمية للعب دور مهم في زيادة مساهمة الصناعات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وسيكون من اللاعبين الأساسيين لتغطية الاحتياجات المالية لمختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد. فيما ستكون التكنولوجيا حجر الأساس لتحقيق هذا الطموح. وسنتمكن عبر توقيع هذه الاتفاقية من الارتقاء بالعروض التي نقدمها لمختلف الفئات المستهدفة لعملائنا، وذلك كجزء من مهمتنا لتعزيز أولويات تنمية الاقتصاد".

من جهته قال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لزوهو كورب: " سعداء بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية وتمكينها من إنجاز مهمتها في رحلة التحول الرقمي. وتشكل هذه الفئة من الشركات اليوم أكثر من 90 في المائة من قطاع الأعمال في دولة الإمارات ، مما يجعلها تلعب دورا فعالا في النمو الاقتصادي المحلي والتنمية المستدامة".

وأضاف : " إنه ومن خلال تمكينهم من استخدام الأدوات والتكنولوجيا المناسبة، فإن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيصبحون قادرين على التوسع والانتقال إلى العالم الرقمي، الذي سيفتح لهم آفاقا أرحب، وبالتالي الوصول إلى أسواق واعدة، ما يسهم في نهضة الدولة وازدهارها. ولاشك أن هذه الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية ستمكننا من مساعدة مئات الشركات على نطاق واسع للاستفادة من سهولة الوصول إلى حلول المؤسسات الفعالة من حيث التكلفة والتمتع بمستويات نمو جديدة من خلال مزايا أتمتة الأعمال والتكامل والذكاء".