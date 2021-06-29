عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|مذكرة تفاهم لتقديم حلول مبتكرة للمنشآت الصغيرة

مصرف الامارات للتنمة
مصرف الامارات للتنمة

وقّع  مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع زوهو كوربوريشن، شركة التكنولوجيا العالمية التي تمتلك مجموعة واسعة من الحلول السحابية للأعمال، بهدف تعزيز تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات .

وبحسب ما اعلنه تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية "وام"، فإن مذكرة التفاهم تهدف  إلى تمكين عملاء المصرف من الاستفادة من حلول المؤسسات ذات التكلفة التنافسية لمساعدتهم على تحقيق التحول الرقمي الناجح وكذلك استثمار الإمكانات الكاملة لأعمالهم.

اقتصاد الإمارات|رئيس أذربيجان يستقبل وزير الاقتصاد الإماراتي ويؤكد ضرورة تطوير الشراكات

اقتصاد الإمارات|سهيل المزروعي: دور القطاع البحري مهم لتأمين احتياجات الدولة خلال كورونا

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم المالي وغير المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة حيث تضم وبموجب مذكرة التفاهم ، سيتم توفير زوهو ون أكثر من 45 تطبيقًا تتمتع بمقدرة على ربط وظائف الأعمال المتنوعة بسلاسة تامة بما فيها /المبيعات، والتسويق، ودعم العملاء، والتمويل، والموارد البشرية، والتعاون/ لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عملاء مصرف الإمارات للتنمية بأسعار مخفضة.
 .


وسيتم عبر هذه الشراكة تزويد العملاء الحاليين لمصرف الإمارات للتنمية بـ Zoho Wallet التي تحتوي رصيدا بقيمة 900 دولار أمريكي لشراء زوهو ون، في حين أصبح بإمكان عملاء المصرف الجدد الاستفادة من تلك الخدمات مقابل 1800 دولار، بشرط استيفاء الشروط والأحكام المنصوص عليها.

ويتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع تدشين البرنامج الإستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية الذي يركز على أن يكون المحفز والمحرك الإضافي الطموح لتطوير وتمكين الاقتصاد الإماراتي، وداعم رئيس للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فيما ترتكز رسالة ومهمة المصرف على دعم أجندة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تمكين الأفراد ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وكذلك تعزيز التقنيات المبتكرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ومن المتوقع أن يساعد المصرف الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على زيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى أكثر من 70% بحلول نهاية عام 2021.

كما يمكن لعملاء مصرف الإمارات للتنمية الدخول إلى منصة زوهو ون ذات التطبيقات المتعددة، والتي ستساعد المشاريع والشركات على التحول الرقمي، وكذلك إدارة وأتمتة العمليات المعقدة، وبالتالي زيادة الإنتاجية. وذلك لأن جميع التطبيقات مبنية على التكنولوجيا التي طورتها الشركة، ومدعومة بنموذج بيانات مشترك، ولهذا، فإنها تتكامل مع بعضها البعض، مما يسمح لأصحاب الأعمال بتجاوز تعقيدات الإدارات وتحويل عملية إدارة الأعمال بالكامل إلى نظام موحد يعمل بسلاسة وبإشراف أقل.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: " يستعد مصرف الإمارات للتنمية للعب دور مهم في زيادة مساهمة الصناعات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وسيكون من اللاعبين الأساسيين لتغطية الاحتياجات المالية لمختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد. فيما ستكون التكنولوجيا حجر الأساس لتحقيق هذا الطموح. وسنتمكن عبر توقيع هذه الاتفاقية من الارتقاء بالعروض التي نقدمها لمختلف الفئات المستهدفة لعملائنا، وذلك كجزء من مهمتنا لتعزيز أولويات تنمية الاقتصاد".

من جهته قال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لزوهو كورب: " سعداء بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية وتمكينها من إنجاز مهمتها في رحلة التحول الرقمي. وتشكل هذه الفئة من الشركات اليوم أكثر من 90 في المائة من قطاع الأعمال في دولة الإمارات ، مما يجعلها تلعب دورا فعالا في النمو الاقتصادي المحلي والتنمية المستدامة".

وأضاف : " إنه ومن خلال تمكينهم من استخدام الأدوات والتكنولوجيا المناسبة، فإن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيصبحون قادرين على التوسع والانتقال إلى العالم الرقمي، الذي سيفتح لهم آفاقا أرحب، وبالتالي الوصول إلى أسواق واعدة، ما يسهم في نهضة الدولة وازدهارها. ولاشك أن هذه الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية ستمكننا من مساعدة مئات الشركات على نطاق واسع للاستفادة من سهولة الوصول إلى حلول المؤسسات الفعالة من حيث التكلفة والتمتع بمستويات نمو جديدة من خلال مزايا أتمتة الأعمال والتكامل والذكاء".

 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال مذكرة تفاهم

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات|104 ضبطيات مواد مخدرة بمراكز جمارك أبوظبي خلال 5 أشهر

ترشيحاتنا

حمو بيكا يطرح أغنية جديدة ويتجاهل قرار نقابة المهن الموسيقية.. فيديو

6 اختصاصات لمصلحة دمغ المصوغات والموازين .. اعرفهم

طبيب روسي يوجه نصيحة مهمة للحاصلين على لقاح كورونا

منها الخيل والضباع والحمير.. اكتشافات أثرية في السعودية تعود لـ 7000 سنة

تضال الأحمدية: شيرين عبد الوهاب لم تنفِ تسريب والد حسام حبيب

منتخب الأرجنتين يضرب بوليفيا برباعية في كوبا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وتسديد الديون "مكتوب"

بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ