اقتصاد الامارات|" اتحاد مصارف الإمارات " يعقد اجتماع الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذييين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات الهيئة التمثيلية المهنية للقطاع المصرفي في الدولة اجتماعه الثاني لهذا العام اليوم برئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس المجلس.

وناقش الرؤساء التنفيذيون خلال تقرير نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية، جدول أعمال الاجتماع و الذي كان على رأسه مشروع التوطين وبدء المرحلة الثانية من إطار عمل قواعد "سلوكيات البيع" لاتحاد مصارف الإمارات الذي يعمل من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية لوضع إطار عمل لقواعد سلوكيات البيع ليتم اعتمادها بشكل موحد من قبل المصارف الأعضاء في الاتحاد والتي تهدف بشكل أساسي لحماية وتعزيز مصالح العملاء.

و استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المتحقق ضمن الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي، وهي مبادرة واسعة النطاق يتم تنفيذها للعام الثاني على مستوى الدولة بإشراف اتحاد مصارف الإمارات وبالتعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتهدف إلى تثقيف العملاء لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية المالية والاحتيال.. وستشارك جميع المصارف الأعضاء في الاتحاد بهذه الحملة حتى نهاية العام 2021.

و وافق المجلس على بدء المرحلة الثانية من ورشة عمل "محاكاة التصدي للهجمات السيبرانية" التي أطلق الاتحاد نسختها الأولى في فترة سابقة من العام الماضي.

وتعتمد ورشة العمل على الأسلوب التفاعلي بهدف تعزيز الاستعداد للاستجابة للجرائم الإلكترونية المحتملة على المؤسسات المالية، وذلك من خلال وضع المشاركين في سيناريوهات تحاكي التعرض لهجمات إلكترونية..

ويشارك في هذه المرحلة عدد أكبر من المصارف الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى مؤسسات مالية وهيئات أخرى.

و قال معالي عبد العزيز الغرير: "لا يزال تعزيز هيكل الأمن السيبراني للقطاع المالي وإدارة المشهد الديناميكي لمخاطر الاحتيال من أهم الأولويات التي يركز عليها اتحاد مصارف الإمارات ولعل اتخاذ تدابير تشمل إقامة ورشة عمل لمحاكاة التصدي للهجمات السيبرانية يسهم في تحديد المخاطر المحتملة ورفع جاهزية المصارف لمواجهة مثل هذه الهجمات".

و أضاف : "يعد تبني إطار عمل لقواعد سلوكيات البيع في القطاع المصرفي خطوة مهمة أخرى ستساعدنا في قطع شوط طويل في حماية مصالح العملاء وتحسين الثقة في القطاع المصرفي.

و أعرب عن شكره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دعمه وتوجيهه المستمرين لجميع مبادرات الإتحاد وقال :" سنواصل هذا التعاون عن كثب مع المصرف المركزي إضافة إلى جميع شركائنا الاستراتيجيين وأعضاء اتحاد مصارف الإمارات، بهدف انتقال دولتنا نحو قطاع مصرفي أكثر قوة ومرونة".