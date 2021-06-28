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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية: تطبيق التنسيق الإلكتروني للمرة الأولى هذا العام

القائم بأعمال رئيس
القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر

قال الدكتور يحيى بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن التنسيق كفكرة عامة للطلاب به تكافؤ فرص وتشهد الجامعة هذا العام للمرة الأولى التنسيق الإلكتروني .

 

وأضاف "بهي الدين" في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تعمل حاليا على الاستعداد لاختيار الطلاب امتحانات القبول والقدرات، والتي منها اختبارات قدرات مثل الفنون والتصميم بينما كلية القانون ستجرى امتحان قدرات عربي.

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رئيس الجامعة البريطانية يكشف لـ صدى البلد تفاصيل للمرة الأولى عن العام الدراسي المقبل.. ويؤكد: ميكاترونكس وذكاء اصطناعي برامج جديدة في انتظار الطلاب.. ننسق مع كبرى الشركات والهيئات للتدريب والتأهيل

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الجامعة البريطانية: ننسق مع كبرى الشركات لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

وكان أوضح أن الجامعة عمرها حاليا 16 سنة وذلك يعتبر عمرا صغيرا في عمر الجامعات ولكن عند القياس بالأرقام سنجد أن الجامعة أقدم من ذلك بكثير حاليا لأن الجامعة بها 11 كلية وما يقرب من 11 الف طالب بمرحلة البكالوريوس كما يوجد بالدراسات العليا 14 برنامج ماجستير لكن عدد الطلاب أقل لأن نسبة الطلاب في الدراسات العليا دائما ما تكون أقل، لذا هناك حوالي 350 طالبا دراسات عليا .

 

وأشار إلى ان الجامعة تهتم بشكل كبير بتأهيل الطلاب لسوق العمل فالطالب قبل أن يتخرج لابد قبل أن يعرف ما سيدرسة معرفة ماذا سيعمل في المستقبل وما هو متاح له من خلال تخصصه لذا خلال عملية التقديم تطلع الطالب على المواد الدعائية نوضح من خلالها للطالب ماذا سيدرس ومن بعده ما سيعمل به.

 

وأردف إلى أنه فترة دراسة الطالب يوجد التدريب الصيفي وهناك بعض الكليات اجباري بها مثل كليات الهندسة يكون أمر ضروري لها التدريب قبل التخرج خلال السنوات الاخيرة وذلك لأنها كلية عملية حيث نوفر لهم التدريب من خلال التنسيق مع الشركات وذلك للتعرف على العمل على الطبيعة ولغة التعامل داخل، وذلك للتعرف على مجالات العمل المختلفة لكي يكون مطلع قبل التخرج ليحصل على وظيفة بالاضافة إلى أنه داخل الجامعة.

الجامعة البريطانية رئيس الجامعة البريطانية الدكتور يحيى بهي الدين مصر سوق العمل

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